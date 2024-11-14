Το μουσικό βίντεο για το τραγούδι του supergroup της K-pop του 2017, «DNA», των BTS έχει πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Το βίντεο έφτασε το ορόσημο χθες και έγινε η τρίτη επιτυχία του γκρουπ που το έχει καταφέρει μετά τα τραγούδια «Dynamite» και «Boy With Luv», σύμφωνα με το πρακτορείο του γκρουπ, BigHit Music.

Το κεντρικό τραγούδι του «Love Yourself: Her» του πέμπτου EP του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2017 το «DNA» αποτυπώνει την παθιασμένη γεμάτη ενέργεια αγάπη των νέων μεταφέροντας το μήνυμα «ήμασταν μοιραία συνδεδεμένοι από την αρχή και ήμασταν ένα από το DNA μας».

Συμπεριλαμβανομένου του «DNA» το συγκρότημα έχει τώρα συνολικά 39 μουσικά βίντεο που έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 100 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Στην 30η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Μουσικών Βραβείων του MTV (EMAs) στο Μάντσεστερ την περασμένη Κυριακή ο Jimin των BTS κέρδισε το βραβείο Καλύτερου K-pop Καλλιτέχνη.

