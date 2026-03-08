Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «The Quiz with Balls!» - Οι πρώτες εικόνες από το εντυπωσιακό πλατό

Με ενέργεια, χιούμορ και πολλές μπάλες που κυλούν με φόρα, ξεκίνησαν τα γυρίσματα του πιο φρέσκου, απρόβλεπτου, διασκεδαστικού και... δροσερού game show «The Quiz with Balls!», που θα δούμε τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Η ελληνική αποστολή βρίσκεται από χθες, Σάββατο 7 Μαρτίου, στο Βέλγιο και οι παίκτες πήραν θέση στο εντυπωσιακό σκηνικό, ζώντας από κοντά μια διαφορετική, τηλεοπτική εμπειρία. Χωρισμένοι σε ομάδες, δοκιμάζουν τις γνώσεις, τη συγκέντρωση και τα αντανακλαστικά τους, σε ένα τηλεπαιχνίδι που συνδυάζει το quiz με τη δράση και τις ανατροπές.

Νωρίτερα, μέσα από τα social media, ο ηθοποιός και παρουσιαστής του game show Γιάννης Τσιμιτσέλης δημοσίευσε ένα video και έδωσε στους διαδικτυακούς του φίλους μια πρώτη εικόνα από το εντυπωσιακό studio. Τα γυρίσματα του «The Quiz with Balls!» βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

