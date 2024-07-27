Μαρία Ηλιάκη: Οι 3 κατηγορίες υπαλλήλων διοδίων και η 1 που λατρεύει

Όσοι δεν έχουν πάρει καράβια, τρένα και αεροπλάνα για να φύγουν για διακοπές, όλο και κάπου πάνε οδικώς. Ανάμεσά τους και η Μαρία Ηλιάκη που όπως η ίδια αποκάλυψε αυτό το διάστημα έχει χρειαστεί να κάνει πολλά οδικά ταξίδια.

Και ταξίδια θα πει διόδια. Άφθονοι οι σταθμοί προς όποια κατεύθυνση κι αν πας. Και φαίνεται πως η παρουσιάστρια ευχαριστιέται πολύ τη διαδικασία της συναλλαγής με τους υπαλλήλους των διοδίων, τη μικρή συνδιαλλαγή που έχει μαζί τους και συνηθίζει να τους παρατηρεί. Τα συμπεράσματά της από αυτή την παρατήρηση μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους σε συνεχόμενα stories περιμένοντας να έρθει η ώρα να πάει σε ένα ραντεβού της γιατί είχε φτάσει πολύ νωρίτερα και περίμενε.

