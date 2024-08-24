Κώστας Καραφώτης: Γιατί έκανε τόσο κλειστό τον γάμο του;

Τον Κώστα Καραφώτη υποδέχτηκε στην διαδικτυακή της εκπομπή στο YouTube η Νάνσυ Παραδεισανού και η πρώτη πρώτη ερώτηση που του έκανε ήταν γιατί δεν την κάλεσε στον γάμο του με την Κάτια Νανά Μάνου τον περασμένο Μάϊο!

Εννοείται τον πείραζε αλλά κι εκείνος δεν μάσησε και της απάντησε:

«Στον γάμο μου δεν κάλεσα σχεδόν κανένα, κάναμε κλειστό γάμο. Ήμασταν 65 άτομα. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν το είπα σε κανέναν. Δεν ήθελα ούτε κάμερες, ούτε τίποτα… δυστυχώς εκεί στο τέλος έγινε λίγο ένας σαματάς με τις κάμερες. Δεν με ενόχλησε κανείς, δεν ήρθε κανείς για δήλωση ευτυχώς. Έδινα παντού το όνομα της γυναίκας μου, στην εκκλησία, στον χώρο της εκδήλωσης»

Ενώ όταν ρωτήθηκε τι ήταν αυτό που είχε η Κάτια που την έκανε να ξεχωρίζει στα μάτια του είπε:

«Όλα είναι τελικά θέμα timing. Τη γνώριζα αρκετά χρόνια την Κάτια αλλά βρέθηκε στη ζωή μου την κατάλληλη στιγμή, σαν να έπρεπε να είναι εκεί να δεχτεί τον χαρακτήρα και τις ιδιοτροπίες μου. Η δουλειά μου δεν ήταν πρόβλημα.

Κάηκα πολύ με τα προσωπικά μου στα media ήδη από την εποχή του Fame Story, οπότε όταν πλησίαζε το θέμα σε σχέσεις και σύντροφο, δεν ήθελα να απαντήσω. Ασχολούνται πάρα πολύ με το προσωπικό κομμάτι οι δημοσιογράφοι. Αν πάθω κάτι και πάω στο νοσοκομείο, θα χτυπήσει 20 φορές το τηλέφωνό μου. Αν βγάλω ένα νέο τραγούδι, δεν θα με πάρει κανείς».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.