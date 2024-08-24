Ελένη Φουρέιρα: Γλεντάει με μαντινάδες το γάμο του κουμπάρου της έχοντας αγκαλιά τον γιο της

Την τιμητική της έχει η Κρήτη αυτή την περίοδο αφού εκεί είναι προγραμματισμένοι πολλοί γάμοι. Ανάμεσά τους και αυτός του make up artist Παντελή Τουτουντζή με τον εδώ και 18 χρόνια σύντροφό του Νάσο με τον οποίον έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την Αριάδνη και τον Αχιλλέα.

Δίπλα τους αυτή την ευτυχισμένοι στιγμή πολλοί στενοί τους φίλοι και φυσικά η κουμπάρα τους Ελένη Φουρέιρα που κατέβηκε στην Κρήτη από την Πέμπτη και θα παραμείνει ως και την ερχόμενη Πέμπτη τουλάχιστον αφού μετά τον γάμο και τα γλέντια έχει δύο συναυλίες στο νησί, μία τη Δευτέρα στα Χανιά και μία την Τετάρτη στο Ηράκλειο.

