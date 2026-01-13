Κοπή Πίτας… «Tότε και Τώρα»: 14 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Τα αγαπημένα ζευγάρια του «Τότε και Τώρα» επιστρέφουν στην οθόνη του ΣΚΑΪ, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στις 21.00 με ένα απολαυστικό επεισόδιο.

Η Έλενα Χαραλαμπούδη ως Σούλα / Βαλέρια και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ως Τάκης / Σπύρος υποδέχονται τον Αντώνη Καρυστινό ως εργοδότη Μιγάδη, για την «Κοπή της Πίτας».

Στην Κοπή Πίτας «Τότε και Τώρα», βλέπουμε δύο σύμπαντα εργασιακής γιορτής: το ένα χρυσό και το άλλο… πλαστικό.

Στο ΤΟΤΕ, η Σούλα οργανώνει κοπή πίτας σε πολυτελές ξενοδοχείο σαν να κάνει "αυτοκρατορικά" εγκαίνια: λαμπάκια, μπουφέδες, πρόγραμμα, όλα στην εντέλεια. Ο Τάκης, με το γαμπριάτικο κοστούμι και άγχος μη ρεζιλέψει τη γυναίκα του, κυκλοφορεί με πιατάρα-μαμούθ και όνειρο να κολλήσει πεντοχίλιαρα σε οτιδήποτε κινείται. Ο κ. Μιγάδης, εργοδότης της Σούλας, εμφανίζεται “κύριος”, φλερτάρει την εξουσία και κρίνει κόσμο, ενώ η Σούλα κρατάει τεφτέρι για όλα. Η ένταση κορυφώνεται όταν ο Τάκης “σηκώνει μπόι”, αλλά τελικά αυτός και ο Μιγάδης βρίσκουν κοινό κώδικα: καψούρα για Μάκη Χριστοδουλόπουλο και καταγωγή “λαϊκή αλλά με μεταπτυχιακό”.

Στο ΤΩΡΑ, η κοπή πίτας γίνεται σε αστόλιστα γραφεία με DJ από το απέναντι καφέ, εταιρικό bonding βίντεο και 12 πίτσες μαργαρίτες σε “προσφορά”. Η Βαλέρια βλέπει μιζέρια και αποφασίζει ότι θα κάνει τον Σπύρο αφεντικό με το ζόρι, γιατί τον θεωρεί γεννημένο διοικητή, όχι “μεσαίο παιδί της εταιρείας”. Ο Μιγάδης, εργοδότης του Σπύρου αυτή τη φορά, εδώ πουλάει “είμαστε οικογένεια”, αλλά η οικογένεια αυτή έχει κανόνα: δουλειά μετά τη γιορτή και δικαιώματα τύπου Pizza Friday. Στην κλήρωση, τα δώρα είναι τραγικά και το “μεγάλο” δώρο είναι μια προαγωγή που τελικά πάει… στον ίδιο τον Μιγάδη (τυχαίο; δεν νομίζω).

Το επεισόδιο κλείνει με την πικρή αλήθεια και στα δύο timelines: άλλοι κόβουν πίτα για να λάμψουν κι άλλοι για να θυμούνται ότι η δουλειά πάντα κερδίζει την επίσκεψη στη Θήβα.

Οι εποχές αλλάζουν – Οι κόντρες μένουν!

«Τότε και Τώρα», κάθε Τετάρτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

