2ο επεισόδιο για το «ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ», χθες Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στον ΣΚΑΪ και οι Τάκης και Σούλα, Βαλέρια και Σπύρος πήγαν να δουν την πρόοδο του παιδιού τους και να πάρουν τους «Βαθμούς Σχολείου» από τη δασκάλα Θάλεια Ματίκα.

Η Έλενα Χαραλαμπούδη και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, για ακόμη μία φορά, έφεραν γέλιο στην οθόνη της τηλεόρασης και ξεκαρδιστικά σχόλια στα social media στο hashtag #ToteKaiTora. Τα επεισόδια on demand σε ΣΚΑΪ HYBRID και www.skai.gr/tv μετρούν views από την πρώτη ώρα ανάρτησής τους… and still counting.

Πρωτιά στο slot μετάδοσής του στις νέες γυναίκες 18-44 με ποσοστό 16,1% και ποσοστό 12,7% στο κοινό 18-54, έφερε το 2ο επεισόδιο, ενώ 679.020 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1’ λεπτό τις απολαυστικές περιπέτειες των ηρώων.

Και αφού αγοράσαμε αυτοκίνητο, πήραμε τους βαθμούς σχολείου, σειρά έχει να μάθουμε πως γνωρίστηκαν ο Τάκης με τη Σούλα στο ΤΟΤΕ και η Βαλέρια με τον Σπύρο στο ΤΩΡΑ. Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 21.00, έρχεται η «Γνωριμία» με special guest τον Σπύρο Μπιμπίλα.

Στο παρελθόν, ο Τάκης και η Σούλα γνωρίζονται σ’ ένα βιντεοκλάμπ των 80s, μέσα σε μια ατμόσφαιρα αμηχανίας, αθωότητας και εφηβικού φλερτ - ανάμεσα σε κασέτες και ατάκες της εποχής.

Στο παρόν, η Βαλέρια και ο Σπύρος, δυο Έλληνες φοιτητές στο Κεντ, συγκρούονται με χιούμορ και ειρωνεία για όσα τους χωρίζουν: κουλτούρα, προφορά, αναμνήσεις.

Οι δυο ιστορίες καθρεφτίζονται η μία στην άλλη, φωτίζοντας πώς αλλάζει ο τρόπος που αγαπάμε, μιλάμε και υπάρχουμε μέσα στον χρόνο.

Οι εποχές αλλάζουν – Οι κόντρες μένουν! Το «Τότε και Τώρα», το αγαπημένο δίδυμο Αλέξανδρος Τσουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και η δημιουργική ομάδα του 5 MINUTE MUM πίσω από τις κάμερες, μας το υπενθυμίζουν κάθε Τετάρτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Βαθμοί Σχολείου | Τα bloopers του επεισοδίου

Βαθμοί Σχολείου | Όταν τα όνειρα για το παιδί ήταν Δημόσιο, σύνταξη στα 45 και εφάπαξ

Βαθμοί Σχολείου | Από τη βέργα και το χαστούκι στο «θέλεις σήμερα να πας σχολείο;»

