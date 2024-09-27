Κωνσταντίνος Αργυρός: Το τραγούδι που αφιέρωσε στη Μαρινέλλα από τη σκηνή του Royal Albert Hall

Τη μεγαλύτερη ως τώρα στιγμή της καριέρας του έζησε χθες ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο κατάμεστο Royal Albert Hall στο Λονδίνο. Εκεί απ' όπου έχουν περάσει ελάχιστοι Έλληνες καλλιτέχνες ως σήμερα και που ο νεαρός τραγουδιστής κατάφερε να γεμίσει ασφυκτικά λαμβάνοντας και τιμητική πλακέτα από τον ιστορικό αυτόν χώρο.

Και φυσικά δεν ήταν δυνατόν να μην αναφερθεί στη περιπέτεια που περνάει με την υγεία της η Μαρινέλλα από προχθές το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κατά τη διάρκεια της συναυλίας έκανε αρχικά μια τρυφερή αναφορά στην οικογένειά του που βρισκόταν σύσσωμη εκεί, αλλά και την εγκυμονούσα σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νίκα που επίσης βρισκόταν εκεί και τον καμάρωνε:

«Είναι μια πολύ σημαντική σήμερα ημέρα γιατί εκτός από όλους εμάς εδώ είναι κοντά μου η οικογένειά μου, η μητέρα μου, ο αδελφός μου, η Αλεξάνδρα, η οικογένεια όλη που με στηρίζει πάντα. Η Κατερίνα η αδελφή μου, πού είναι η Κατερίνα; Τα ανίψια μου!» είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μάχη που δίνει η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια λέγοντας:

«Θέλω να δώσω αγάπη και δύναμη και να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στην οικογένειά μου πρώτα και δεύτερον στην Αθήνα, στην κυρία Μαρινέλλα. Της αφιερώνουμε αυτό και της δίνουμε δύναμη». Και επέλεξε να τραγουδήσει το «Παιδί Γενναίο»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.