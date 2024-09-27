Ομαδική ασυλία και αποχώρηση απόψε Survivor

Η ατομική ασυλία βρίσκεται από εχθές στα χέρια του Νίνου και του Ορφέα στο Survivor στον ΣΚΑΪ.

Η Χριστιάνα αποφάσισε να αποκαλύψει την αλήθεια στην ομάδα της, δεν της αρέσει όμως η στάση του Νίνου θεωρώντας πως προσεγγίζει σκόπιμα συγκεκριμένα άτομα.

Απόψε, Τίγρεις και Αετοί μπαίνουν στο στίβο μάχης για να διεκδικήσουν την ομαδική ασυλία. Πράσινοι ή Κίτρινοι θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν την εβδομάδα χωρίς απώλεια; Έχει καταφέρει κάποιος να βρει το τοτέμ της ατομικής ασυλίας κι αν ναι θα το χρησιμοποιήσει;

Δείτε το τρέιλερ

Πηγή: skai.gr

