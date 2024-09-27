Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ομαδική ασυλία και αποχώρηση απόψε στο Survivor- Δείτε το τρέιλερ

Καθημερινά στις 22:15

Ομαδική ασυλία και αποχώρηση απόψε Survivor

Η ατομική ασυλία βρίσκεται από εχθές στα χέρια του Νίνου και του Ορφέα στο Survivor στον ΣΚΑΪ.

ooo

Η Χριστιάνα αποφάσισε να αποκαλύψει την αλήθεια στην ομάδα της, δεν της αρέσει όμως η στάση του Νίνου θεωρώντας πως προσεγγίζει σκόπιμα συγκεκριμένα άτομα. 

rgergege

Απόψε, Τίγρεις και Αετοί μπαίνουν στο στίβο μάχης για να διεκδικήσουν την ομαδική ασυλία. Πράσινοι ή Κίτρινοι θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν την εβδομάδα χωρίς απώλεια; Έχει καταφέρει κάποιος να βρει το τοτέμ της ατομικής ασυλίας κι αν ναι θα το χρησιμοποιήσει; 

Δείτε το τρέιλερ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: SkaitvGR SurvivorGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark