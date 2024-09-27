Tempting Fortune: Οι μάσκες αρχίζουν να πέφτουν - Δείτε το trailer

Η πορεία των ταξιδιωτών στο Tempting Fortune, κάτω από την ήλιο σε δύσβατα μονοπάτια συνεχίζεται αμείωτη, όπως αμείωτη συνεχίζεται και η ένταση και η διαμάχη μεταξύ τους.

Η κούραση και η ταλαιπωρία προστίθενται στην πείνα τους και αυτό τους κάνει πιο επιρρεπείς στους δελεαστικούς πειρασμούς του αποψινού επεισοδίου. Η ιδέα και μόνο να διασκεδάσουν, να ακούσουν μουσική και να πιουν ένα κοκτέιλ στο υπαίθριο bar που έχει στηθεί, κάνει κάποιους να λυγίσουν. Για τους υπόλοιπους, το γεγονός ότι θα σπαταλήσουν χρήματα για διασκέδαση και μόνο είναι αδιανόητο. Ο καβγάς δεν αργεί να ξεκινήσει, ο οποίος συνεχίζεται και στη συνάντηση με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και το παιχνίδι επάθλου. Το παιχνίδι είναι διασκεδαστικό και απαιτεί γνώσεις. Ποιος κάνει τη διαφορά και κερδίζει το γευστικό έπαθλο;

Ο κρυφός πειρασμός προς την Όλγα για να επικοινωνήσει με τους δικούς της, τη βάζει σε μεγάλο δίλημμα…

