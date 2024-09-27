Η αποχώρηση του Αναστάση, μία ανάσα από τον τελικό, και η παραμονή του Δημήτρη έδωσε αφορμή για νέες συζητήσεις μέσα στο σπίτι του Power of Love.

Δείτε το trailer ­­:

Η Έμιλυ εκμυστηρεύεται στον Νίκο πως δεν τον ψήφισε ποτέ. Εκείνος προσπαθεί να ανακαλύψει ποιοι μπορεί να επηρέασαν τη Μαρίνα και την Έμιλυ για να ψηφίσουν τον Αναστάση.

Ο Δημήτρης νιώθει πληγωμένος και δεν μπορεί να καταλάβει την αντίδραση ορισμένων όταν συνειδητοποίησαν πως πάει στον τελικό.

Μόλις ένα επεισόδιο μας χωρίζει από το Gala του μεγάλου τελικού και κορίτσια κι αγόρια έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν το πρόσωπο με το οποίο επιθυμούν να λύσουν όποια παρεξήγηση μπορεί να υπάρχει. Ορισμένες συναντήσεις είναι αναμενόμενες άλλες είναι απροσδόκητες!

Ποιο κορίτσι θα αποχωρήσει ακριβώς πριν τον τελικό;

Πηγή: skai.gr

