Κόνι Μεταξά: «Δεν μου ταίριαζε αυτό που έκανα στο Πρωινό»

Την Κόνι Μεταξά είχε καλεσμένη η Νάνσυ Παραδεισανού στη διαδικτυακή εκπομπή που παρουσιάζει στο Youtube με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού.

Ξέρετε, της διασκευής της πρώτης επιτυχίας της Πέγκυς Ζήνα, Αν πας με άλλη θα σου σπάσω το κεφάλι. Και η Κόνι που είναι απολαυστική καλεσμένη γιατί είναι πάντα ο εαυτός της ανάμεσα σε αναφέρθηκε και στην τηλεοπτική της εμπειρία και την συνεργασία που είχε με την Φαίη Σκορδά στο Πρωινό του ΑΝΤ1 πριν από λίγα χρόνια.

«Γενικά στην τηλεόραση έχω περάσει πολύ ωραία! Στο MEGA Star πέρασα υπέροχα, πέρασα πάρα πολύ ωραία με τον Αντώνη Δημητριάδη. Ήταν τέλεια. Εντάξει, τώρα, στο Πρωινό δεν ταίριαζα! Δεν μπορείς να κάνεις πρωινό άμα δεν έχεις ιδέα, ρε φίλε. Δεν μπορείς» είπε η κόρη του Λευτέρη Πανταζή και της Ζώζας Μεταξά που κάνει τη δική της καριέρα στη showbiz και συνέχισε:

«Ναι, μου το πρότειναν να είμαι στο πρωινό και εγώ τους είπα: Bάλτε με να κάνω ότι θέλετε, εκτός από πάνελ.

Μετά όμως, έτσι όπως διαμορφώθηκε η εκπομπή, δεν χωρούσε να μπει κάτι άλλο και με είχαν πάρει οι άνθρωποι οπότε κάπου έπρεπε να με βάλουν. Εντάξει, δεν μου ταίριαζε. Δεν μου έβγαινε, δεν μας βγήκε.

Το gossip στην τηλεόραση δεν μου αρέσει γιατί δεν το ξέρω, δεν τα παρακολουθώ. Στο σπίτι δεν έχω τηλεόραση, έχω μόνο Netflix. Ούτε στα sites θα μπω οπότε δεν ξέρω τίποτα για τα gossip»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.