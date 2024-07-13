Καινούργιου-Κουτσουμπής: Οι φωτό που πρόδωσαν πως είναι μαζί στην Πάρο

Το περασμένο Σαββατοκύριακο η Κατερίνα Καινούργιου και ο φημολογούμενος νέος έρωτας στη ζωή της Παναγιώτης Κουτσουμπής έκαναν μια μίνι απόδραση στην Αίγινα. Και ήταν η εκπομπή του ΣΚΑΙ Summer's Cool που έβγαλε αποκλειστικό βίντεο από το πλοίο.

Οι δυο τους γνωρίζονται φιλικά εδώ και αρκετά χρόνια αλλά τώρα, τα συναισθήματα αυτά εξελίχθηκαν σε κάτι πολύ όμορφο. Και πολύ φρέσκο που όπως δείχνουν τα πράγματα και οι δύο θέλουν να προστατέψουν.

