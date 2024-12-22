Η Μιμή Ντενίση έχει εκφράσει πολλές φορές δημοσίως την αγάπη και τη βαθιά σχέση που έχει με την κόρη της, Μαριτίνα, την οποία υιοθέτησε. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός και συγγραφέας μίλησε με συγκίνηση για τη μητρότητα, τονίζοντας ότι ήταν πάντα ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της ζωής της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες», αποκάλυψε πως η σχέση με την κόρη της ξεπερνά κάθε βιολογικό δεσμό. «Έχω πλέον ξεχάσει αν η κόρη μου βγήκε από την κοιλιά μου ή από την καρδιά μου», εξομολογήθηκε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αλήθειας στην ανατροφή ενός υιοθετημένου παιδιού. Σύμφωνα με την ίδια, ένα παιδί πρέπει πάντα να γνωρίζει την πραγματική του ιστορία, καθώς αυτό είναι απαραίτητο τόσο για την προστασία του ίδιου όσο και του γονέα.

«Η αλήθεια σε κάνει άτρωτο», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η ειλικρίνεια είναι απαραίτητη για μια υγιή σχέση. «Όταν λες εσύ την αλήθεια για τη ζωή σου, κανείς δεν μπορεί να σε βλάψει». Πιστεύει ακράδαντα ότι η Μαριτίνα, γνωρίζοντας την αλήθεια, έχει καταφέρει να χτίσει έναν δυνατό δεσμό μαζί της.

Τέλος, αναφερόμενη στη μητρότητα, δήλωσε ότι πάντα ήθελε να γίνει μητέρα, αλλά οι συνθήκες της ζωής της δεν το επέτρεψαν με τον τρόπο που φανταζόταν. «Πέρασα από δυσκολίες, χωρισμούς, αλλά τελικά η Μαριτίνα ήρθε στη ζωή μου. Ήταν κάτι καρμικό, ήμασταν προορισμένες να βρεθούμε» είπε, ενώ αναφέρθηκε με τρυφερότητα στα χαρακτηριστικά της κόρης της, που από μικρή έδειχνε την πεισματάρικη, γλυκιά και τρυφερή της φύση.

Πηγή: skai.gr

