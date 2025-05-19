Απάντηση στην κριτική που δέχθηκε για τα σχόλια που είχε κάνει ο παρουσιαστής τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά τον εθνικό τελικό και την ανακοίνωση του ελληνικού τραγουδιού που θα μας εκπροσωπούσε στη Eurovision, έδωσε σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή του.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα έγιναν viral μετά την 6η θέση που κατέκτησε η Κλαυδία.

Διαβάστε σχετικά: Η απάντηση της Κλαυδίας στα σχόλια του Γιώργου Λιάγκα: «Δεν με επηρέασαν, ίσα ίσα με μπούσταρε πάρα πολύ»

«Φέτος έγινε εθνικός τελικός και βγήκε ένα τραγούδι, το οποίο όταν ο Λιάγκας έλεγε ότι θα πατώσει, λέγατε ότι κακώς ο Λιάγκας δε στηρίζει την Ελλάδα. Τώρα που το τραγούδι αυτό στα στοιχήματα είναι 18ο και ακόμη δεν έχουν βγει όλα τα τραγούδια των άλλων χωρών, πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά που θα πιάσουμε τον πάτο του πάτου, ω πάτε. Θα δούμε για πρώτη φορά τον πάτο του βαρελιού, τον πάτο του πηγαδιού. Είναι ίσως η χειρότερη ελληνική συμμετοχή που έχουμε κάνει ποτέ και βγήκε από έναν εθνικό τελικό» είχε πει τότε ο Γιωργος Λιάγκας.

Σήμερα στην εκπομπή του, ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Κλαυδία – την «σπουδαία αυτή καλλιτέχνιδα που ήρθε για να αφήσει το καλλιτεχνικό της αποτύπωμα».

«Εχει μια παγκόσμια φωνή η Κλαυδία, θα μπορούσε με το σωστό μανατζάρισμα να βγει και εκτός συνόρων γιατί έχει και δύναμη ψυχής» είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε για τα σχόλια που δέχθηκε λόγω της κριτικής που είχε κάνει τον Φεβρουάριο.

«Λοιπόν θέλω να πω κι εγώ μερικά πράγματα… Εμένα όταν έγινε ο εθνικός τελικός, το τραγούδι της Κλαυδίας δε μου άρεσε καθόλου. Έχω το δικαίωμα να μη μου αρέσει ένα τραγούδι; Νομίζω το έχω.

Θεωρούσα ότι το τραγούδι της Ευαγγελίας ήταν πολύ πιο κατάλληλο τραγούδι για αυτόν τον διαγωνισμό – είχα στο μυαλό μου την εκδοχή της Eurovision με τα πιο χορευτικά, Παπαρίζου, Καλομοίρα, Ρουβάς… αυτό πίστευα στο μυαλό μου ότι θα πετύχει.

Βλέποντας και τα στοιχήματα, ότι "πατώνει", βγήκα και είπα τότε ότι το τραγούδι αυτό (η Αστερομάτα) δε θα πάει καλά. Ήταν η γνώμη μου. Και πάλι, αν γύριζα τον χρόνο πίσω, πάλι την ίδια γνώμη θα είχα τότε. Δεν κάνω κωλοτούμπα. Τότε που το άκουσα την πρώτη φορά και βλέποντας και την αντίδραση της Ευρώπης, που μας βγάζαμε 22ους, λέω "παιδιά το τραγούδι θα πατώσει".

Το τραγούδι όμως, εγώ προσωπικά το ανακάλυψα στην πορεία. Την τελευταία εβδομάδα που το άκουγα στα ραδιόφωνα και το έβαζα μετά να παίζει συνέχεια, έπαθα πάθος, τρελάθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ.

Στον ημιτελικό κι εγώ ανατρίχιασα, δάκρυσα με την ερμηνεία την Κλαυδίας.

Δεν είναι κακό να αλλάζεις άποψη, κακό είναι να έχεις εμμονή, γιατί η εμμονή δείχνει κακία» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Δείτε το απόσπασμα στο 8.30

Πηγή: skai.gr

