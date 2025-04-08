Τα γυαλιά αποτελούν σήμα κατατεθέν της εικόνας της Κλαυδίας, με τη νεαρή τραγουδίστρια, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision στη Βασιλεία της Ελβετίας με την «Αστερομάτα», να μην τα «αποχωρίζεται». Όταν βρέθηκε όμως καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου, τα έβγαλε για πρώτη φορά στον τηλεοπτικό αέρα, δείχνοντας στον κόσμο πώς είναι χωρίς αυτά.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, ο παρουσιαστής ζήτησε από την Klavdia να βγάλει τα γυαλιά της, με τον ίδιο να τονίζει πως σε κάθε περίπτωση είναι πολύ όμορφη.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι τα φοράει από πολύ μικρή ηλικία και δεν αισθάνεται ο εαυτός της χωρίς αυτά. Η Κλαυδία εξήγησε επίσης πως πίσω από αυτή την επιλογή κρύβεται μια παιδική της ανασφάλεια για τη μύτη της, την οποία ένιωσε ότι κάλυπτε, όταν ξεκίνησε να φορά γυαλιά σε ηλικία 11 ετών. Από τότε τα έχει αγαπήσει και αποτελούν μέρος της εικόνας της.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

