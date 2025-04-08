Kαμπούρη: «Και να είχα την οικονομική δυνατότητα να ζω χωρίς να δουλεύω, πάλι θα ήθελα να δουλεύω»

Η Δέσποινα Καμπούρη είναι μαμά, εργαζόμενη και νοικοκυρά που τρέχει όλη μέρα για να τα προλάβει όλα και παράλληλα να είναι και μια σωστή επαγγελματίας στον χώρο της. Με δύο κόρες η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος έχει βάλει στόχο να κάνει τα κορίτσια της ανεξάρτητες και δυνατές γυναίκες ευτυχισμένες με ότι εκείνες επιλέξουν. Και για όλα αυτά μίλησε στο Podcast της Εύης Σταθάτου «momstories»

-Είσαι μια μαμά που είσαι πάνω από τα παιδιά σου και είσαι μια μαμά που παλεύεις…

« Ναι, αλλά δε θα ήθελα να βάζουμε τις μαμάδες σε κατηγορίες. Εργαζόμενη μαμά, νοικοκυρά μαμά.. Ό,τι τι, η εργαζόμενη μαμά δεν είναι και νοικοκυρά; Μου θυμίζει αυτά τα… θυμάσαι παλιά, αν γεννούσες με καισαρική ήταν έγκλημα. Ήσουν η φυγόπονη, αυτή που ήθελε να τα κάνει όλα εύκολα και γρήγορα ή ήσουν αυτή δεν έζησε με πάθος τη γέννα του παιδιού της, μόνο οι γυναίκες που γεννούσαν με φυσιολογικό τοκετό το ζούσαν, οπότε αισθανόσουν και λίγο ανεπαρκής»

-Μου είχαν πει τότε…. Δεν το προσπάθησες ε;

«Το έχω ακούσει και εγώ και από δικούς μου ανθρώπους, όχι μόνο από ξένους ή από τις μαμάδες του facebook.. Άλλη μάστιγα και αυτή…

Ή ας πούμε το θέμα του θηλασμού. Δεν θήλασες αποκλειστικά; Στέρησες από το παιδί σου το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσες να δώσεις στο παιδί σου.. Το ακούω, δεν το απορρίπτω, είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν τα καταφέρεις όμως τι έγινε; τελειώνει η ζωή; Ή είσαι μια κακή μαμά; Πάμε και στο θέμα νοικοκυρά ή εργαζόμενη.. Μου θυμίζει ακριβώς το ίδιο battle. Γιατί πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία;

Εγώ και να είχα την οικονομική δυνατότητα να ζω χωρίς να δουλεύω πάλι θα ήθελα να δουλεύω. Είναι δική μου βιολογική ανάγκη. Θέλω να βγαίνω από το σπίτι μου για λίγες ώρες να μη σκέφτομαι ούτε τα παιδιά μου, ούτε το να πλύνω τα πιάτα, ούτε το να μαγειρέψω, να συναναστραφώ με άλλον κόσμο, να δώσω και να πάρω άλλου είδους ενέργεια και να γυρίσω στο σπίτι μου ήρεμη γιατί έτσι θα είμαι πολύ καλύτερη μαμά για τα δικά μου δεδομένα. Θα πρέπει να απολογηθώ για αυτό; Όπως και το αντίθετο. Σέβομαι πολύ τις γυναίκες που είναι στο σπίτι που είναι η πιο δύσκολη δουλειά. Σέβομαι όλες τις γυναίκες και δεν υπάρχει λόγος να διαλέγουμε πλευρά»

-Ποιος είναι ο δικός σου τρόπος να ενδυναμώσεις τι κόρες σου;

«Τους θυμίζω κάθε μέρα πόσο ξεχωριστές είναι. Τους μιλάω πάρα πολύ γι τα χαρίσματά τους. Θέλω να το ξέρουν από εμένα και να μην νιώσουν ποτέ την ανάγκη κάποιος, ένας άντρας ίσως να τις επιβεβαιώσει. Θέλω να είναι ανεξάρτητες, δυναμικές, χειραφετημένες, χωρίς να πληγώνουν κανέναν, να είναι δυνατά κορίτσια, να μη φοβούνται, να μη φοβούνται να υψώσουν το ανάστημά τους, εγώ πολλές φορές φοβήθηκα όταν ήμουν πιο νέα και δεν διεκδίκησα πράγματα που άξιζα. Θέλω να παλεύουν για τα δικαιώματά τους και να είναι ευτυχισμένες όπως εκείνες επιθυμούν».

