My Style Rocks: Αγαπημένα treds- Σήμερα στις 16.30 στον ΣΚΑΪ

Το αγαπημένο τους trend - ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου - καλούνται να φορέσουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες για την πασαρέλα του My Style Rocks. Κάθε fashionista έχει τις δικές της αναφορές και προτιμήσεις, χωρίς αυτό να αποκλείει το ενδεχόμενο κάποιες επιλογές να ταυτίζονται.

Δείτε το τρέιλερ:

Μετά από ένα πολύ δύσκολο συμβάν η Έλλη επιστρέφει στο My Style Rocks για να συνεχίσει να κάνει περήφανους τους δικούς της ανθρώπους… Η υποδοχή στα παρασκήνια είναι γεμάτη αγάπη και αγκαλιές.

Στην πασαρέλα τα trends που φέρνουν οι διαγωνιζόμενες με σειρά εμφάνισης είναι: Σοφία Χρ. (Baggy Jeans), Σέβη (No pants), Μαρία (Διαφάνειες), Έλλη (Γούνα και ανάποδο πουκάμισο), Κατερίνα (Total denim), Άννα (Athleisure), Σοφία Ζ. (Denim on denim), Έφη (Leopard).

Ένα σχόλιο της Άννας και η απάντηση που δέχεται από την Κατερίνα Πεφτίτση είναι αρκετά για να δυναμιτίσουν την ατμόσφαιρα στο πλατό…

