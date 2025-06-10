Ακόμη ένα βήμα προς την πολυαναμενόμενη επανένωση των BTS έγινε την Τρίτη, καθώς δύο μέλη του δημοφιλούς K-pop συγκροτήματος, οι RM και V, απολύθηκαν από τη στρατιωτική τους θητεία στη Νότια Κορέα.

Φορώντας ακόμη τις στρατιωτικές τους στολές, οι δύο καλλιτέχνες χαιρέτισαν συγκινημένοι το πλήθος των φαν που είχε συγκεντρωθεί έξω από τη στρατιωτική μονάδα, ευχαριστώντας τους για την υπομονή τους, όπως αναφέρει και το Reuters. «Σε όλους τους ARMY που μας περίμεναν όσο ήμασταν στον στρατό, θέλω να πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Περιμένετε λίγο ακόμη και θα επιστρέψουμε με μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση», είπε ο V μπροστά στους θαυμαστές και τα ΜΜΕ.

Οι ARMY, όπως ονομάζεται η παγκόσμια fanbase των BTS, μετρούν εκατομμύρια αφοσιωμένα μέλη σε όλο τον κόσμο, πολλά από τα οποία ταξίδεψαν μέχρι τη Νότια Κορέα για να γιορτάσουν την επιστροφή των αγαπημένων τους καλλιτεχνών.

Ο RM, κρατώντας ανθοδέσμη, δήλωσε αποφασισμένος να επιστρέψει στη σκηνή όσο το δυνατόν συντομότερα. «Αυτό που μου έχει λείψει περισσότερο είναι οι ζωντανές εμφανίσεις. Νομίζω ότι το ίδιο νιώθουν και τα άλλα μέλη. Θα δουλέψω σκληρά για να ετοιμάσω έναν δίσκο και να επιστρέψουμε στη σκηνή», είπε, λίγο μετά την αυτοσχέδια εμφάνισή του με σαξόφωνο για τους θαυμαστές.

Ήδη δύο μέλη, οι Jin και J-Hope, έχουν απολυθεί νωρίτερα και έχουν επιστρέψει με σόλο εμφανίσεις και συμμετοχές σε τηλεοπτικά προγράμματα. Οι Jimin, Jung Kook και Suga αναμένεται να ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία μέχρι τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με κορεατικά ΜΜΕ.

Το συγκρότημα δεν έχει κυκλοφορήσει νέο ομαδικό υλικό από το 2022, ωστόσο τα μέλη του έχουν εκφράσει την επιθυμία να επανενωθούν σύντομα. «Μετά τις προσωπικές μας διαδρομές, τώρα επιστρέφουμε ξανά όλοι μαζί — και αυτό είναι υπέροχο», είχε δηλώσει ο J-Hope σε συνέντευξή του τον Δεκέμβριο.

Ο κολοσσός της ψυχαγωγίας HYBE, που διαχειρίζεται τους BTS, ετοιμάζει φέτος το BTS FESTA, μια μεγάλη γιορτή για τη 12η επέτειο του συγκροτήματος. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν θα δώσουν το «παρών» τα μέλη, αν και πέρσι συμμετείχε ο Jin.

Σημαντική ήταν και η επίδραση της είδησης στο χρηματιστήριο, καθώς η μετοχή της HYBE ενισχύθηκε κατά 2,3% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

«Είναι απλώς απίστευτο. Τέσσερις έχουν ήδη επιστρέψει, άλλοι δύο αύριο και μετά ο Suga. Τότε θα έχουμε ξανά το OT7, τα επτά “βασιλιάδες” μαζί μας», δήλωσε με ενθουσιασμό ο 72χρονος θαυμαστής από την Αυστραλία, Φίλιπ Ντάρμπισιρ.

«Είναι απλώς υπέροχο», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

