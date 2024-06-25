Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Χρήστος Μάστορας ως Στέλιος Καζαντζίδης στα γυρίσματα της ταινίας «Υπάρχω» - Δείτε φωτογραφίες 

Η ταινία θα βγει στους κινηματογράφους στις 19 Δεκεμβρίου

Χρήστος Μάστορας Στέλιος Καζαντζίδης «Υπάρχω»

Στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της ταινίας «Υπάρχω», βασισμένη στην ζωή του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή Στέλιου Καζαντζίδη με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Μάστορα , έδωσε στη δημοσιότητα η Φίνος Φιλμ. 

Η ταινία θα βγει στους κινηματογράφους στις 19 Δεκεμβρίου και ήδη έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του κοινού. 

μαστορας υπαρχω καζαντιδης

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος και τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενσαρκώνουν οι: Χρήστος Μάστορας, Κλέλια Ρένεση, Ασημένια Βουλιώτη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δημήτρης Καπουράνης, Άννα Συμεωνίδου. Το κεντρικό καστ συμπληρώνουν οι Γιώργος Καραμίχος, Νίκος Ψαρράς, Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιάννης Εγγλέζος, Γιώργος Γάλλος, Μαρία Φιλίππου, Aλέξανδρος Μπουρδούμης, Διαμαντής Καραναστάσης κ.α. 

«Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος απ’ τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και οι άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, τον μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού» - Στέλιος Καζαντζίδης. 

καζατζιδης μαστορας υπαρχω

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χρήστος Μάστορας Στέλιος Καζαντζίδης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark