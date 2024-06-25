Για διάφορους λόγους πολλοί ήταν αυτοί που δεν κατάφεραν να φύγουν από την πόλη αυτό το τριήμερο, ανάμεσά τους και η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η παρουσιάστρια και ο σύζυγός της Θέμης Σοφός τα τελευταία χρόνια συνηθίζουν να περνάνε όλο το καλοκαίρι τους στην Πάρο.

Το νησί που αγάπησαν και στο οποίο λίγο μετά τη γέννηση των κοριτσιών τους αποφάσισαν να αγοράσουν ένα μικρό εξοχικό για να μπορούν να το επισκέπτονται όποτε θέλουν. Μην πάει το μυαλό σας σε καμιά βίλα υπερπαραγωγή από αυτές που βλέπαμε τις καλές εποχές να φωτογραφίζουν οι ιδιοκτήτες τους στα Lifestyle έντυπα. Όχι. Το ζευγάρι ήθελε απλά ένα cosy σπιτικό για τις διακοπές τους. Εξάλλου στην Πάρο βρίσκονται και οι πιο στενοί τους φίλοι, η Μάρα Ζαχαρέα και η Τίνα Μεσσαροπούλου με τις οικογένειές τους. Και θα περίμενε κανείς ότι θα εκμεταλλευόντουσαν το τριήμερο για την πρώτη τους επίσκεψη στο νησί μετά το Πάσχα.

Έλα όμως που οι κόρες τους είχαν την παράσταση της σχολής χορού που πηγαίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Νάγια και η Μαίρη λατρεύουν τον χορό και κάνουν μαθήματα εδώ και λίγα χρόνια και φυσικά δεν ήταν δυνατόν να λείψουν από την παράστασή τους. Ούτε εκείνες, ούτε η συγκινημένη και περήφανη μαμά τους.

Κι αν χτες βρέθηκαν όλοι στο θέατρο που γινόταν η παράσταση χορού, σήμερα πήγαν θάλασσα.

«Τι κι αν δε φύγαμε για τριήμερο … Ένα μπανάκι στη θάλασσα ήταν αρκετό για να γεμίσουμε μπαταρίες και να ξεφύγουμε από τους ρυθμούς της καθημερινότητας!» έγραψε η ίδια η Σταματίνα σε ένα ποστ κρατώντας στην αγκαλιά της τον γιο της Γιάννη-Εφραίμ. Δροσίστηκαν, χαλάρωσαν, η Σταματίνα βρήκε και λίγο χρόνο για το ψαγμένο βιβλίο που διαβάζει αυτή την εποχή «Ο πλούτος που δεν αγοράζεται με χρήμα» του Robin Sharma και πέρασαν όλη τη μέρα τους στην ακροθαλασσιά της Βουλιαγμένης.

