Ο Δημήτρης Σχοινάς μεγάλωσε στην κυριολεξία μέσα στη μουσική. Με μαμά την Καίτη Γαρμπή και μπαμπά τον Διονύση Σχοινά, ο Δημήτρης από πολύ μικρή ηλικία περνούσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του μέσα στο στούντιο που έχει φτιάξει ο πατέρας του στο σπίτι.

Ήταν πιτσιρίκι εξάλλου όταν τραγούδησε μαζί του το πολύ πετυχημένο «Είμαι ακόμα παιδί» και το... μικρόβιο ρίζωσε για τα καλά. Κανείς δεν ξαφνιάστηκε όταν αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το αντικείμενο και είναι πλέον σταθερός συνεργάτης της μητέρας του στις εμφανίσεις της.

