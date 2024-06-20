Kevin Costner: Δεν θα επιστρέψει στη σειρά «Yellowstone»

Οι θαυμαστές της σειράς «Yellowstone» αναμένεται να δουν το φινάλε με ένα διάσημο πρόσωπο να απουσιάζει από το καστ.

Πρόσφατα άρχισε η παραγωγή των τελευταίων επεισοδίων της, 5η σεζόν, μέρος 2, και ο Κέβιν Κόστνερ, ο οποίος υποδύθηκε έναν από τους πρωταγωνιστές της σειράς, τον Τζον Ντάτον έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν συμμετέχει στα γυρίσματα. Αν και αυτό είναι σίγουρα ένα πλήγμα για τους θαυμαστές του χαρακτήρα, ο σταρ συνέχισε επίσης να επαναλαμβάνει την προθυμία του να επιστρέψει για να κλείσει την ιστορία του Ντάτον.

Kevin Costner 'Would Love to Go Back' to 'Yellowstone' as Final Episodes Film Without Him, but It's Got to Be 'Under the Right Circumstances' https://t.co/EhfjULU4zg — Variety (@Variety) June 17, 2024

Σε μια νέα συνέντευξη στο Today Show για την προώθηση της επερχόμενης ταινίας του «Horizon: An American Saga» ο Κόστνερ είπε: «Θα ήθελα πολύ να επιστρέψω κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι όλοι μας θέλουμε. Για μένα, πρέπει πραγματικά να είναι οι κατάλληλες συνθήκες» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, η παραγωγή καθυστερούσε παρά το γεγονός ότι ήταν έτοιμος να γυρίσει όποτε του ζητήθηκε.

Τον περασμένο Απρίλιο ο ηθοποιός είχε δηλώσει στο ET: «Θα ήθελα να μπορώ να το κάνω, αλλά δεν τα καταφέραμε».

«Το έκανα για πέντε χρόνια και ήθελα να δουλεύω περισσότερες από μία φορές τον χρόνο», είπε ο Κόστνερ στο Today Show. «Χάσαμε έναν ολόκληρο χρόνο κάποια στιγμή και σκέφτηκα ότι αυτό δεν μπορεί να ξανασυμβεί» διευκρίνισε. «Έχω υποστηρίξει αυτή τη σειρά και την έχω αγαπήσει» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

