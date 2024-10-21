Keira Knightley: Υπογράφει το πρώτο βιβλίο της για παιδιά

H διάσημη Βρετανίδα ηθοποιός, Κίρα Νάιτλι, κάνει το ντεμπούτο της στη συγγραφή με το παιδικό βιβλίο «I Love You Just The Same», υπογράφοντας, παράλληλα, και την εικονογράφησή του.

Εμπνευσμένο από τις κόρες της, το βιβλίο, μέσα από τις 80 σελίδες του, αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού που βιώνει τις αλλαγές που φέρνει η άφιξη ενός νέου μέλους στην οικογένεια. Θέματα όπως το άγχος του αποχωρισμού, η ανθεκτικότητα, ο φόβος, αναδεικνύονται μέσα από την αφήγηση, προσφέροντας μηνύματα αγάπης όταν η οικογένεια μεγαλώνει.

‘It’s quite galling’: children’s authors frustrated by rise in celebrity-penned titles https://t.co/5XltY0f1fX — The Guardian (@guardian) October 20, 2024

«Πρόκειται για μία άκρως προσωπική δημιουργική προσπάθεια και είναι ένα έργο που με παθιάζει», δηλώνει η Νάιτλι ενώ περιγράφει τη συνεργασία της με την ομάδα των εκδόσεων Simon & Schuster ως «ένα όνειρο που έγινε αληθινό». «Ελπίζω οι αναγνώστες να απολαύσουν το βιβλίο όσο εγώ τη δημιουργία του», προσθέτει.

Το «I Love You Just The Same» θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου 2025.

Η διάσημη ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο νέο κατασκοπευτικό θρίλερ «Black Doves», το οποίο έχει ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν από το Netflix. Ακολουθεί την Helen Webb, «μία έξυπνη, αφοσιωμένη σύζυγο και μητέρα, η οποία ζει διπλή ζωή, ως πράκτορας της βρετανικής μυστικής υπηρεσίας «Black Doves»», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη. Ο Τζο Μπάρτον βρίσκεται στο τιμόνι της σκηνοθεσίας, ενώ μαζί της πρωταγωνιστεί ο Μπεν Γουίσοου. Το καστ συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, οι Άντριου Μπάκαν, Τρέισι Ούλμαν, Αντίλ Ακτάρ, Φιν Μπένετ και Ομάρι Ντάγκλας.

Σύμφωνα με το Good Housekeeping, το «Black Doves» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 5 Δεκεμβρίου.

