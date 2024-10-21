Λογαριασμός
The Voice: Η Ράνια «τράνταξε» τη σκηνή και ο Μουζουράκης είπε τις λέξεις «κλειδιά» για να την πείσει να έρθει στην ομάδα του

Η Ράνια ήρθε από τα Χανιά να κερδίσει και τους 4 κριτές τόσο με τη φωνή όσο και με το τεπεραμέντο της, δίνοντας τροφή για μια έντονη διεκδίκηση

Ράνια Voice

Η Ράνια ήρθε από τα Χανιά να κερδίσει και τους 4 κριτές τόσο με τη φωνή όσο και με το τεπεραμέντο της. Ερμηνεύοντας το «Πριν» της Ματούλας Ζαμάνη με τρόπο μοναδικό δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο και έδωσε τροφή για μια έντονη διεκδίκηση. 

Ο Πάνος Μουζουράκης θα μπορούσε να νιώθει εξαρχής ότι έχει ένα προβάδισμα έναντι των συναδέλφων του λόγω μουσικού στιλ που υπηρετεί, που είναι θεωρητικά πιο κοντά σε αυτό της διαγωνιζόμενης. Ωστόσο για να βεβαιώσει την κυριαρχία του και να μην του κλέψουν την τραγουδίστρια, άφησε μάλλον σκόπιμα να του ξεφύγουν μερικά ονόματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη Ράνια, και τυχαίνει ο ίδιος να έχει καλή σχέση, όμως με την Νατάσσα Μποφίλιου...

Πηγή: skai.gr

