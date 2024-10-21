Λογαριασμός
Ελεονώρα Μελέτη: Επική απάντηση του άντρα της όταν τον ρώτησε για τα νέα της γυαλιά

Πήρε καινούργια γυαλιά και ήθελε τη γνώμη του

Πήρε καινούργια γυαλιά και ήθελε τη γνώμη του

Πολλά έχει ακούσει το τελευταίο διάστημα η Ελεονώρα Μελέτη και που ουδόλως έχουν την οποιαδήποτε σχέση με το πολιτικό της έργο και τις παρεμβάσεις που ήδη κάνει στο Ευρωκοινοβούλιο στους πρώτους μήνες της θητείας της ως Ευρωβουλευτής. Αυτά που ακούει έχουν να κάνουν με τις στιλιστικές της επιλογές.

Όχι οτι χρειάζεται την υπεράσπισή μας, μπορεί και μόνη της αλλά πες πες φαίνεται πως την έκαναν να αμφιβάλει λίγο και έτσι ζήτησε τη γνώμη του συζύγου της Θοδωρή Μαροσούλη για να καινούργια γυαλιά οράσεως που πήρε και με καμάρι φόρεσε καθώς της ίδιας της άρεσαν πάρα πολύ.

Τι το ήθελε; Ο Θοδωρής είχε φυσικά άποψη και δεν ξέρουμε αν της άρεσε και ιδιαίτερα, Αφού η απάντησή του ήταν πως η γυναίκα του με αυτά τα γυαλιά μοιάζει με τον Τζέφρι Ντάμερ!

Η Μελέτη με τα νέα γυαλιά

Σιγά που θα το α΄φηνε να πέσει κάτω αυτό η Ελεονώρα. Άμεσα έκανε το συγκριτικό ποστ. Μοιάζει; Εδώ που τα λέμε ένα δίκιο -μικρό έστω, τοσοδούλικο- το' χει ο Θοδωρής. Εσείς τι λέτε;

Η σύγκριση με τον Τζέφρι Ντάμερ

