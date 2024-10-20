The Voice: Η τρανς εγγονή της Δούκισσας, Angel, πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση – Δείτε βίντεο

Το… μήλο κάτω απ’ τη μηλιά. Η εγγονή της λαϊκής τραγουδίστριας Δούκισσας, Angel, διαγωνίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (19/10) στο πλατό του The Voice, και κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού αποδεικνύοντας ότι διαθέτει το ταλέντο της γιαγιάς της.



Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου γύρισαν τις θέσεις τους, καθώς η διαγωνιζόμενη ερμήνευσε μοναδικά το τραγούδι «Who’s lovin’ you». Η 18χρονη τρανς επέλεξε να γίνει μέλος της ομάδας της Έλενας Παπαρίζου.



Στο εισαγωγικό της βίντεο, η Angel μεταξύ άλλων δήλωσε: «Τα τακούνια μπήκαν στη ζωή μου από πολύ μικρή ηλικία. Φορούσα τα τακούνια της μαμάς μου και χόρευα στο σπίτι. Στην καραντίνα προσπαθούσα πάρα πολύ να βρω ποια είμαι, γράφτηκα σε μια σχολή χορού. Έχω πάρα πολλή στήριξη από όλους τους φίλους και την οικογένειά μου, τους αγαπώ όλους. Είναι αυτοί που μου είπαν μην το παρατήσεις ποτέ, γιατί αυτό είσαι εσύ. Και μη σε ρίχνει τίποτα, ούτε το τι λέει ο κόσμος. Υπάρχει πολύς κόσμος που μου έχει πει "συγνώμη που σε έκρινα πριν σε γνωρίσω" κι αυτό με ακούμπησε πάρα πολύ μέσα μου και χάρηκα».



«Είμαι γεννημένη για να τραγουδάω, να είμαι πάνω σε σκηνές και να δείχνω στον κόσμο την τέχνη μου. Θέλω να με αγαπήσει ο κόσμος μέσα από την τέχνη μου και γι’ αυτό που είμαι. Η μουσική υπήρχε στη ζωή μου από πολύ μικρή ηλικία, από την ηλικία των 4. Όσο μεγάλωνα κι έβλεπα διάφορες τραγουδίστριες, σαν ένα μικρό αγοράκι κι εγώ, ήθελα να μοιάσω σε αυτές οπότε έβαζα τακούνια. Τώρα που μεγάλωσα, θεωρώ ότι έχω μοιάσει, πιστεύω ότι είμαι μία πολύ καλή performer. Η μαμά μου είναι η νο 1 φαν μου» πρόσθεσε η 18χρονη.

«Η γιαγιά μου τραγούδαγε, ο μπαμπάς μου έπαιζε κιθάρα, εγώ τραγουδούσα, η αδερφή μου τραγουδούσε», απάντησε δε στους coaches, ενώ η μητέρα της στα backstage αποκάλυψε στον Γιώργο Καπουτζίδη ότι «η γιαγιά της Angel είναι η Δούκισσα».

