Κάθε μέρα cinema: Μεγάλη Εβδομάδα με επικές ταινίες στον ΣΚΑΪ

Οι κορυφαίες κινηματογραφικές παραγωγές έχουν ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ τη Μεγάλη Εβδομάδα, 14 – 20 Απριλίου.

Μ. Δευτέρα 14.04

17.00, «Η μούμια επιστρέφει»

Το απόγευμα φέρνει στις οθόνες μας μία αγαπημένη περιπέτεια. «Η μούμια επιστρέφει» (The Mummy Returns, 2001). Έχοντας ξεπεράσει την αναμέτρησή τους με τον Ιμχοτέπ (Άρνολντ Βόνσλο), ο Ρικ Ο’ Κόνελ (Μπρένταν Φρέιζερ) και η Έβελιν (Ρέιτσελ Βάις) είναι πλέον παντρεμένοι και μεγαλώνουν τον οκτάχρονο γιο τους Άλεξ (Φρέντι Μπόαθ) στο Λονδίνο. Ένα παιχνίδι της μοίρας ωστόσο ανατρέπει τα πάντα: η μούμια του Ιμχοτέπ, έκθεμα πλέον στο Βρετανικό Μουσείο, καταφέρνει να «αναγεννηθεί» μία ακόμη φορά, αποφασισμένη να καταστρέψει τη Γη. Όμως δεν είναι η μόνη. Μια ακόμη σκοτεινή δύναμη, ισχυρότερη και από τον Ιμχοτέπ, ο Σκόρπιον Κινγκ (Ντουέιν Τζόνσον), είναι έτοιμος να εξαπολύσει τις ορδές του για να κατακτήσει τον κόσμο. Όταν αυτές οι δύο δυνάμεις έρχονται σε σύγκρουση, οι Ο’Κόνελ ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο καθώς αγωνίζονται να σώσουν τον γιο τους, αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα! (Σήμανση 8)

22.00, «Το βασίλειο των ουρανών»

Ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από τα καρέ της περιπέτειας «Το Βασίλειο των Ουρανών» (Kingdom of Heaven, 2005) με τη σκηνοθετική ματιά του Ρίντλεϊ Σκοτ. Το 1184 μ.Χ. στην Ιερουσαλήμ, οι Χριστιανοί βιώνουν μια επισφαλή συνύπαρξη με τους πολυπληθέστερους Άραβες, ενώ η ιερή πόλη διοικείται από τον ασθενικό βασιλιά Βαλδουίνο και τους συμβούλους του. Πολύ μακριά από κει, σ’ ένα χωριό της Γαλλίας, ζει ένας νεαρός σιδηρουργός ονόματι Μπάλιαν (Ορλάντο Μπλουμ) που έχει μόλις χάσει την αγαπημένη του γυναίκα, ενώ κινδυνεύει να χάσει και την πίστη του. Στο μεταξύ, ο ιππότης Γοδεφρείγος (Λίαμ Νίσον) του Ιμπελέν επιστρέφει στην πατρίδα του ώστε να στρατολογήσει νέους μαχητές και να ηγηθεί μιας σταυροφορίας για την υπεράσπιση των Αγίων Τόπων από τα μουσουλμανικά στρατεύματα του Άραβα ηγέτη Σαλαντίν (Γκάσαν Μάσαουντ). Ταυτόχρονα, ο γαλαζοαίματος ιππότης αναζητεί και τον νόθο γιο του, που, όπως αποδεικνύεται, δεν είναι άλλος από τον Μπάλιαν. (Σήμανση 12 / Βία)

Μ. Τρίτη 15.04

22.00, «Νώε»

Οι αφηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης και η ιστορία του Νώε ενέπνευσαν τον Ντάρεν Αρονόφσκι για τη δημιουργία της θρησκευτικής ταινίας «Νώε» (Noah, 2014). Ο Νώε (Ράσελ Κρόου) είναι ένας φιλήσυχος οικογενειάρχης και ο μόνος δίκαιος ανάμεσα στους ανθρώπους. Βασανίζεται καθημερινά από οράματα ενός κατακλυσμού που θα αφανίσει τη ζωή στη γη. Με τον καιρό κατανοεί το νόημά τους και τη θεϊκή αποστολή του. Με εντολή του Θεού κατασκευάζει μία κιβωτό, όπου θα διασωθούν η οικογένειά του και τα ζώα, προτού η καταστροφική πλημμύρα αφανίσει το ανθρώπινο είδος. Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν κορυφαίοι ηθοποιοί όπως οι Τζένιφερ Κόνελι, Άντονι Χόπκινς, Έμα Γουάτσον, Ρέι Γουίνστον και Νικ Νόλτε. (Σήμανση: 12 / Βία)

01.00, «Το σώμα»

Το θρίλερ μυστηρίου «Το σώμα» («The Body», 2001) του Τζόνας ΜακΚορντ υπόσχεται να μας κρατήσει ξάγρυπνους! Κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Ιερουσαλήμ, η αρχαιολόγος Σάρον Γκόλμπαν (Ολίβια Γουίλιαμς) ανακαλύπτει έναν τάφο που περιέχει τον σκελετό ενός εσταυρωμένου από την εποχή του 1ου αιώνα μ.Χ. Αυτή η ανακάλυψη ενδιαφέρει τόσο πολύ το Βατικανό, που αναθέτει στον Ιησουίτη ιερέα Ματ Γκουτιέρεζ (Αντόνιο Μπαντέρας) να ταξιδέψει μέχρι εκεί για να εξετάσει τα ευρήματα. Όμως ο ιερέας σύντομα θα βρεθεί σε περιπέτειες, καθώς πολιτικοί, ιερείς και κάθε είδους θρησκευτικοί εξτρεμιστές είναι αποφασισμένοι να εκμεταλλευτούν αυτή την ανακάλυψη προς όφελος των δικών τους συμφερόντων. (Σήμανση 12)

Μ. Τετάρτη 16.04

22.00, «Ο τελευταίος πειρασμός»

Το, υποφήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας, θρησκευτικό, κινηματογραφικό αριστούργημα του Μάρτιν Σκορσέζε είναι βασισμένο στο ομότιτλο έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Πριν αρχίσει να κηρύσσει τον Λόγο Του Θεού, ο Ιησούς (Γουίλεμ Νταφόε) εργάζεται ως απλός ξυλουργός και μάλιστα κατασκευάζει σταυρούς για λογαριασμό των Ρωμαίων. Την ψυχή του όμως βασανίζει μια εσωτερική μάχη: είναι αρκετά δυνατός για να αναλάβει το πραγματικό του καθήκον; Μπορεί να απαρνηθεί τους πειρασμούς και τις χαρές της εγκόσμιας ζωής για να ακολουθήσει το θεϊκό του πεπρωμένο; Με την προτροπή του Ιούδα (Χάρβεϊ Καϊτέλ), ο Ιησούς εγκαταλείπει το επάγγελμά του και φεύγει για την έρημο ως ασκητής, για να έρθει αντιμέτωπος με τους εσωτερικούς του δαίμονες. (Σήμανση 16, βία, σεξ)

Μ. Πέμπτη 17.04

22.00, «Τα Πάθη Του Χριστού»

Με πολλαπλές υποψηφιότητες για Όσκαρ, η δραματική και βιογραφική ταινία του Μελ Γκίμπσον με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Καβίζελ αφηγείται τις τελευταίες 12 ώρες της ζωής του Χριστού: από τη στιγμή της σύλληψής του μετά την προσευχή στον κήπο της Γεθσημανής, ως την ανάκρισή Του, τα βασανιστήρια, την πορεία στο Γολγοθά και τη Σταύρωση. Μία μεγάλη καινοτομία της ταινίας αποτελεί το γεγονός ό,τι όλοι οι διάλογοι παρουσιάζονται στα Αραμαϊκά και τα Λατινικά. Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν οι: Μάγια Μόργκενστερν, Μόνικα Μπελούτσι, Χρίστο Σόποβ, Ροζαλίντα Τσελεντάνο, Σέρτζιο Ρουμπίνι, κ.ά. (Σήμανση 16 / Βία)

00.45, «Σπάρτακος»

Το 1960 ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ σκηνοθετεί τον Κερκ Ντάγκλας στην ταινία «Σπάρτακος» («Spartacus»), μία βραβευμένη με τέσσερα Όσκαρ, εμβληματική περιπέτεια εποχής. Το 73 π.Χ. ένας σκλάβος από τη Θράκη, ο Σπάρτακος (Κερκ Ντάγκλας), πουλιέται σε έναν εκπαιδευτή μονομάχων. Μετά από εβδομάδες εκπαίδευσης, ο Σπάρτακος στρέφεται ενάντια στους ιδιοκτήτες του και παρακινεί όλους τους σκλάβους να επαναστατήσουν. Σιγά-σιγά οργανώνεται η μεγάλη εξέγερση των σκλάβων, που ταρακουνά τα θεμέλια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στο πλευρό του Κερκ Ντάγκλας βρίσκονται οι: Λόρενς Ολίβιε, Τζιν Σίμονς, Τσαρλς Λότον, Τόνι Κέρτις και Πίτερ Ουστίνοφ. (Σήμανση 12 / Βία)

Κυριακή του Πάσχα 20.04

00.30 «Apocalypto»

Ένα διαφορετικό ταξίδι στον κόσμο των Μάγια με την υπογραφή του Μελ Γκίμπσον είναι το «Apocalypto» (2006). Όταν ο ειδυλλιακός τρόπος ζωής του διαταράσσεται βάναυσα από τη βίαιη εισβολή εχθρών που δεν μπορεί να ελέγξει, ένας άντρας θα ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι στα ταραγμένα χρόνια του πολιτισμού των Μάγια. Σε έναν κόσμο που κυριαρχεί η καταπίεση και ο φόβος, θα κάνει μεγάλες προσπάθειες να ανατρέψει τη μοίρα του, να αποδράσει και να επιστρέψει στο σπίτι του έχοντας ως κινητήρια δύναμη την αγάπη του για τη γυναίκα του και την οικογένειά του. Σε αυτή την υποψήφια για τρία Όσκαρ ταινία πρωταγωνιστούν οι: Χεράρδο Ταρασένα, Ραούλ Μαξ Τρουίλο, Ντάλια Ερνάντεζ κ.ά. (Σήμανση 16 / Βία)

