Αντώνης Ρέμος: «Ο κόσμος πρέπει να μας κρίνει για τα τραγούδια και όχι για την εμφάνιση»

Το μέρος του Μιχάλη Χατζηγιάννη πήρε εμμέσως πλην σαφώς ο Αντώνης Ρέμος μετά τα απρεπή σχόλια που δέχτηκε ο πρώτος για την εμφάνισή του σε live στην Κύπρο όπου ο τραγουδιστής -όπως αποκάλυψε ο ίδιος- ήταν άρρωστος με γρίπη.

Ο τραγουδιστής έδωσε το παρών στην παρουσίαση του άλμπουμ του Νίκου Μωραΐτη, 100 φορές κομμάτια. Όταν ρωτήθηκε αν ο καλλιτέχνης έχει δικαίωμα να αλλάξει, να αφεθεί ή να πάρει κιλά, είπε:

«Το είπε ο Μπομπ Ντίλαν παλιά ότι επειδή αγαπάτε τα τραγούδια μας δεν σημαίνει ότι σας ανήκουμε κιόλας.

Έχει δίκιο, πρέπει να διαχωρίζουμε τον καλλιτέχνη από τον άνθρωπο. Πολλές φορές τα βάζουμε στον ίδιο παρονομαστή και ει΄ναι λίγο άδικο. Καλώς ή κακώς όταν τραγουδάμε ο κόσμος πρέπει να μας κρίνει για τη δουλειά μας, για τα τραγούδια μας. Από εκεί και πέρα -όχι να έχει παραβατική συμπεριφορά- αν ο καθένας αν παχαίνει ή αν αδυνατίζει, δεν πρέπει να αφορά τον κόσμο. Ο καλλιτέχνης είναι πάνω από όλα, είναι μια ιδέα. Καλό είναι να αγαπάμε τους καλλιτέχνες ως ιδέα και όχι ως ανθρώπινα όντα».

