Κατερίνα Λέχου: «Στη σχολή ήμουν ούφο και δεν καταλάβαινα τι γινόταν» - Η ίδια το είπε…

Για την απόφασή της να ασχοληθεί με την υποκριτική μίλησε, μεταξύ άλλων, στο περιοδικό «Instyle» η Κατερίνα Λέχου.

«Ξεκίνησα μόλις τελείωσα το σχολείο. Και πολύ καλή μαθήτρια, του 19+. Είχα μπει στην Κοινωνιολογία. Και ξαφνικά λέω “θα γίνω ηθοποιός”. Διάβασα ένα κείμενο, που μου το έδωσε ένας φίλος μου. Μου λέει “έχεις διαβάσει ποτέ θεατρικό έργο;”. Λέω “όχι”. Ενώ διάβαζα λογοτεχνία πάρα πολύ. Και μου έδωσε και διάβασα αυτό το format, που είναι διαφορετικό, έχει μια άλλη αμεσότητα και ζωή και έπαθα πλάκα. Γιατί άρχισα να βλέπω εικόνες», ανέφερε η ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Στη Σχολή είχα άγνοια. Ήμουν ούφο. Δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Φυσικά και έχω, όχι συστολή, είμαι εσωστρεφής. Δεν είναι θέμα συστολής η εσωστρέφεια, είναι ότι συνέχεια έχω μια τάση να είμαι μόνη μου, να μην εξωτερικεύω ακριβώς αυτό που αισθάνομαι. Εντάξει, με τα χρόνια αυτό αλλάζει λόγω του επαγγέλματος».

