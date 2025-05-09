Big Brother: Η Μαρικέλλυ θέλει να καταλάβει τι συμβαίνει με Χρήστο και Μπάμπη

Ως τουλάχιστον εκρηκτικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το κλίμα στο σπίτι του Big Brother στον ΣΚΑΪ, την εβδομάδα αυτή, που οδεύει στο τέλος και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα γίνεται ακόμη πιο ταραχώδης δεδομένης της σημερινής ψηφοφορίας των παικτών για τους υποψήφιους προς αποχώρηση συγκατοίκους τους.

Υπενθυμίζεται πως οι ψήφοι δε μοιράζονται και δίνουν έτσι τρεις υποψηφιότητες.

Οι συγκάτοικοι έχουν διχαστεί με αρκετούς να επιλέγουν να κρατήσουν τη στάση... ειρηνοποιού σε μια προσπάθεια επαναφοράς των ισορροπιών και της κανονικότητας.

Την ίδια ώρα, μετά την ένταση ανάμεσα στους Χρήστο Ντεντόπουλο και Μπάμπη Καρατζά με αφορμή την Μαρικέλλυ, η ίδια ξεκαθαρίζει τις δικές της προθέσεις απέναντι στον δεύτερο προσπαθώντας να καταλάβει ποια ακριβώς είναι η αλήθεια και πώς να συμπεριφερθεί απέναντι στους δύο άντρες.

Η κάρτα των υποψηφίων προς αποχώρηση

