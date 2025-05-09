Happy Traveller στη Βόρεια Ιρλανδία: Το Α' Μέρος του ταξιδιού, την Κυριακή 11 Μαΐου

Από την Κυριακή 11 Μαΐου και για δύο επεισόδια, ετοιμαζόμαστε για ένα ταξίδι γεμάτο μαγεία και αυθεντικότητα, γιατί το Happy Traveller επισκέπτεται τη Βόρεια Ιρλανδία, μία από τις τέσσερις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο πρώτο μέρος, οι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν το Μπέλφαστ, το Glenarm, το Carnlough και το γραφικό παραθαλάσσιο χωριό Cushendall.

Ξεκινούν την εξερεύνηση από το Κάστρο του Μπέλφαστ, ένα εντυπωσιακό αρχοντικό μέσα στο Cave Hill Country Park. Συνεχίζουν με επίσκεψη στον καθεδρικό ναό και το επιβλητικό Δημαρχείο, ενώ κάνουν βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, απολαμβάνοντας τα πανέμορφα κτήρια και το θρυλικό Ulster Hall, όπου ακούστηκε για πρώτη φορά ζωντανά το "Stairway to Heaven" των Led Zeppelin.

Περνούν από το πολυτελές εμπορικό συγκρότημα Victoria Square για ψώνια και θέα στην πόλη, και φυσικά δε λείπει η επίσκεψη σε αυθεντικές ιρλανδικές παμπ, γεμάτες χαρακτήρα και τοπικές γεύσεις. Εξερευνούν όμως και την καλλιτεχνική πλευρά του Μπέλφαστ στο Bobby Sands Mural, γνωστό για τα πολιτικά γκράφιτι, κάνουν στάση στη βρετανική γειτονιά και την όπερα, και δεν παραλείπουν το φημισμένο Μουσείο του Τιτανικού και την ιστορική ναυπηγική ζώνη της πόλης.

Ολοκληρώνουν τη μέρα με μια βόλτα στον φάρο στον μόλο, πριν πάρουν τον δρόμο για τα παραθαλάσσια χωριά Glenarm, Carnlough και Cushendall. Δοκιμάζουν παραδοσιακές ιρλανδικές γεύσεις, συναντούν τους φιλόξενους ντόπιους και γνωρίζουν τον πολιτισμό της περιοχής από κοντά.

