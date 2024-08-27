«Ανακουφισμένη» φέρεται να αισθάνεται η Τζένιφερ Λόπεζ μετά το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ παρά το γεγονός πως η ίδια δε φαίνεται να ήθελε να δώσει τέλος στο γάμος τους ακόμα.

«Ήταν απίστευτα δύσκολο για εκείνη που ο Μπεν επέλεξε να απομακρυνθεί από τον γάμο τους και να συνεχίσει τη ζωή του, αφήνοντάς την πίσω», είπε μια πηγή στο People Monday.

«Δεν ήθελε διαζύγιο. Ήθελε να καταλάβει τα πράγματα. Αγαπούν ο ένας τον άλλον. Η Τζένιφερ δεν είναι ο τύπος που απλά τα παρατάει. Ήταν σχεδόν βασανιστήριο για εκείνη να περιμένει».

«Η οικογένειά της και οι φίλοι της συμφωνούν ότι ήταν η σωστή απόφαση», συνέχισε η πηγή, εξηγώντας ότι η Λόπεζ «περιβάλλεται από πολλή αγάπη και υποστήριξη» και «θα είναι καλά» γιατί «είναι δυνατή και πάντα βγαίνει στην κορυφή.»

Jennifer Lopez reportedly ‘relieved’ after filing for divorce from Ben Affleck: ‘It’s been almost torture’ https://t.co/A2WPhVylvE pic.twitter.com/QbbPPt3tXJ — Page Six (@PageSix) August 27, 2024

Η 55χρονη Λόπεζ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε που επισήμως έγινε γνωστό το διαζύγιό της με τον 52χρονο Άφλεκ, δύο χρόνια μετά το γάμο τους.

Η τραγουδίστρια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου χωρίς τη βοήθεια δικηγόρου και ανέφερε την ημερομηνία χωρισμού τους στις 26 Απριλίου.

Ο Μπεν Άφλεκ στο μεταξύ απαθανατίστηκε στο Λος Άντζελες ενώ παραλάμβανε την παραγγελία του στο ενοικιαζόμενο σπίτι του στο Brentwood της Καλιφόρνιας το Σάββατο.

Την ίδια ημέρα, μια πηγή ανέφερε στο Page Six ότι ο ηθοποιός περνούσε χρόνο με την Kick Kennedy.

Η 36χρονη κόρη του Robert F. Kennedy Jr, Kick Kennedy, και ο Μπεν Άφλεκ εθεάθησαν να κάνουν παρέα στο Beverly Hills Hotel Polo Lounge και σε άλλα hotspot του Λος Άντζελες.

Εμφανίστηκε επίσης ευδιάθετος σε έξοδό του με τον στενό του φίλο Ματ Ντέιμον και τη σύζυγό του Luciana στο ιταλικό εστιατόριο Toscana Sunday.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπεν Άφλεκ εμπιστεύτηκε τον συμπρωταγωνιστή του στο «Good Will Hunting» κατά τη διάρκεια του χωρισμού του από την Τζένιφερ Λόπεζ.

Τα συζυγικά ζητήματα του πρώην ζευγαριού ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος τον Αύγουστο του 2022 καθώς οι παπαράτσι τους ακολουθούσαν γύρω από τη λίμνη Κόμο της Ιταλίας.

«Ήταν δυσαρεστημένος με τους παπαράτσι που τους ακολουθούσαν», είπε μια πηγή. «Είναι μια διεθνής σούπερ σταρ και συμπεριφέρθηκε σαν να ήταν έκπληξη το γεγονός ότι θα τους ακολουθούσαν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.