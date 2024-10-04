Δημητρακόπουλος: Η απάντησή του στις δηλώσεις της Δανδουλάκη για τις ερωτήσεις στη δίκη Φιλιππίδη

Την ενόχλησή της για τις ερωτήσεις που δέχτηκε όταν κατέθετε στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη (αν και δεν ανέφερε η ίδια ονομαστικά εκείνον ) εξέφρασε η Κάτια Δανδουλάκη πριν λίγες μέρες στην εκπομπή της Αθηναΐς Νέγκα «Καλύτερα Αργά» στο Action 24 όταν ρωτήθηκε για το Metoo.

«Το δικαστήριο ήταν πολύ δύσκολο, δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο συνήγορος του κατηγορούμενου τον συγκεκριμένο μάρτυρα. Χρησιμοποιούνε λέξεις, η επιστήμη τους το κάνει, τις βγάζουν από το περιεχόμενο μιας πρότασης και λένε, είπατε ότι … Εμένα όταν μου το κάνεις αυτό μπορώ να σε σκοτώσω.

Κι επειδή με ρωτούσε κάτι και μάλιστα κάτι πάρα πολύ απλό, για να καταλάβεις, με ρωτούσε, δηλαδή εσείς τι είδατε; Λέω, τίποτα απολύτως δεν είδα, είδα ότι υπήρχε μια πολύ έντονη κατάσταση φλερτ, όλοι μας ήμασταν σε αμηχανία, είδα ένα παιδί που έκλαιγε, ήταν πάρα πολύ ανήσυχος ο συγκεκριμένος άνθρωπος, πάρα πολύ εκνευρισμένος δεν μπορούσαμε να του μιλήσουμε ούτε για δουλειά, ούτε για τίποτα, είχε το μυαλό του μόνο…. Τι θα πει λέει αυτό; Δεν μπορεί να κάνει φλερτ; Λέω, υπάρχει φλερτ που να κλαίει ο άλλος; Και να αισθάνεται καταπίεση; Τι είναι το φλερτ; με ρωτάει. Λέω τι να σας πω, πρέπει να ανοίξω εγκυκλοπαίδεια για να καταλάβω τη διαφορά του φλερτ από το είμαι στριμωγμένη και δεν περνάω καλά, δεν ξέρω, λέω σηκώνω τα χέρια ψηλά.

Τι θα πει δεν ξέρετε; Δεν ξέρω, πέστε μου εσείς τι είναι… εκεί συνέχεια. Αυτό με ενοχλεί γιατί υποτιμά τη νοημοσύνη του κόσμου. Θέλει κάπου να δημιουργήσει μια κάποια ατμόσφαιρα και αυτό με κάνει έξαλλη κι εκεί γίνομαι επιθετική. Ο δικός μου χαρακτήρας είναι πάρα πολύ δύσκολος από την άποψη οτι μπορώ να γίνω πάρα πολύ σκληρή χωρίς να κάνω καθόλου καυγά.

Όπως δεν έκανα καυγά με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αγκαλιά βγήκαμε μέχρι έξω. Γιατί είπα, δεν τα έχεις με κανέναν, με τον εαυτό σου τα έχεις, κανένας δεν σου φταίει, τίποτα δεν έχουμε μαζί σου αλλά ξεπέρασες το όριο το δικό μου. Είμαι σε ένα θέατρο και θέλω όλοι να περνάμε καλά. Πώς θα γίνει αυτό; Δεν είπα κάτι κακό» ήταν τα λόγια της Κάτιας Δανδουλάκη στην εκπομπή.

Στα λεγόμενά της απάντησε σήμερα στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ο συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος παραδεχόμενος πως ήταν εκείνος που έθεσε τα ερωτήματα αυτά:

«Η αλήθεια είναι ότι εγώ έθεσα ερωτήματα στην κ. Δανδουλάκη. Την κ. Δανδουλάκη κι όπως όλους τους μάρτυρες, τους αντιμετωπίζω με απόλυτο σεβασμό. Αυτό είναι μία διαχρονική στάση ζωής. Ούτε τους επιτίθεμαι, ούτε τους υβρίζω, ούτε τους συκοφαντώ.

Από εκεί και πέρα θα πρέπει να θέσω ερωτήματα κι αυτό που φαίνεται πως ενόχλησε την κ. Δανδουλάκη -είναι δικαίωμά της να ενοχληθεί- κι οφείλω να της δώσω δημόσια μία απάντηση. Το δικαστήριο στο οποίο είχε έρθει αφορούσε βιασμό και απόπειρες βιασμού. Όσον αφορά τους δύο τετελεσμένους βιασμούς αθωώθηκε ομοφώνως και με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση ο Πέτρος Φιλιππίδης. Έμειναν οι δύο απόπειρες, οι οποίες θα κριθούν σε λίγο καιρό» είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος και συνέχισε:

«Όταν έχουμε ένα βιασμό και περιγράφει η κ. Δανδουλάκη ένα φλερτ του Πέτρου Φιλιππίδη με μία συνάδελφό του κατά τη διάρκεια των δοκιμών μίας παράστασης, τη ρώτησα αν ήταν μόνο φλερτ ή επέδειξε και συμπεριφορά που δείχνει βίαιο άνθρωπο ο οποίος δεν ανέχεται την άρνηση. Αν δεν ρωτούσα αυτό, δεν θα έκανα σωστά τη δουλειά μου. Άλλο το φλερτ κι άλλο είναι ο βιασμός.

Όταν έρχεστε και λέτε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης ήταν ερωτευμένος με μία συνάδελφό του και τη φλέρταρε έστω και ενοχλητικά, δεν θα έπρεπε να πω αν άσκησε βία; Δεν θα πεις σε ένα μάρτυρα τον λόγο που ρωτάς γιατί ακυρώνεις τα επιχειρήματά σου. Δεν την προσέλαβα.

Είναι κεφάλαιο στην πολιτισμική ζωή της χώρας μας. Όπως κάνει τη δουλειά της στο σανίδι του θεάτρου, έτσι κι εγώ στο ακροατήριο θα κάνω ερωτήσεις χωρίς να καταλαβαίνει ο μάρτυρας που στοχεύουν»

