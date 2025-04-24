Κατερίνα Καινούργιου: Σε ποια χρωστάει χρήματα από στοίχημα και το θυμήθηκε στον αέρα

Mια αναλαμπή είχε στον άερα της εκπομπής της «Super Κατερίνα» η Κατερίνα Καινούργιου όταν είδε τη Μένια Κούκου την ώρα που προλόγιζαν ένα ρεπορτάζ της με ένα «πέσιμο» στην Τάμτα χθες στη γιορτή του Γιώργου Αρσενάκου.

Θυμήθηκε όταν την είδε ότι της χρωστάει χρήματα από ένα στοίχημα που έχασε μαζί της και δεν της τα έχει δώσει ακόμα!

Μεγάλος καημός για την παρουσιάστρια που μεε το που την είδε θυμήθηκε ότι της χρωστάει:

«Η Μένια είναι εδώ; Έχω ξεχάσει να της δώσω τα λεφτά από το στοίχημα.

Θα της τα δώσω μετά, το ξέχασα ε. Παιδιά, τώρα το θυμήθηκα. Μετά θα είναι εδώ; Θα νομίζει ότι είμαι καμιά γύφτισσα και το έκανα επίτηδες. Πω πω, συγγνώμη» τόνισε εμφανώς αναστατωμένη…

Κι αν αναρωτιέστε τι στοίχημα έχασε η Κατερίνα Καινούργιου με την ρεπόρτερ της εκπομπής της την απορία έλυσε ο γρηγόρης Γκουντάρας κάπου στο ενδιάμεσο λέγοντας:

«Που βρήκαμε την κυρία Καρύδη, που ήθελε να την υποδυθεί η Στέλλα Μπεζεντάκου»….

