Κατερίνα Καινούργιου: Η ανθοδέσμη που τη συγκίνησε και δεν ήταν από τον Νίκο Κοκλώνη

Όπως είπε η ίδια η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της Super Κατερίνα σήμερα φέτος ήθελε και θέλει να διώξει όλη την τοξικότητα, τονίζοντας οτι πέρασε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Και όλοι γνωρίζουμε πως αυτό το καλόκαίρι για εκείνη ήταν διαφορετικό, λουσμένο από ένα άλλο φως και έναν νέο μεγάλο έρωτα.

Η σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή πάει από το καλό στο καλύτερο και μάλιστα χθες πριν από την πρεμιέρα της βρέθηκαν να χαλαρώνουν μαζί στον Αστέρα της Βουλιαγμένης ευτυχισμένοι κι ερωτευμένοι.

