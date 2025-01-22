«Η Ελλάδα ψηφίζει» : Έχεις άποψη; Ψήφισε!

Παιχνίδι στο πλατό ή παιχνίδι από το σπίτι; Όποια απάντηση κι αν δώσεις… είσαι κερδισμένος! Το «Η Ελλάδα ψηφίζει», το πιο καινοτόμο και συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι -σόου κάνει πρεμιέρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ζωντανά στον ΣΚΑΪ, το Σάββατο 25.01 στις 21.00 και σε κάνει πρωταγωνιστή!

Δείτε το τρέιλερ

Έχεις άποψη; Κατέβασε το δωρεάν app και πάρε θέση από τον καναπέ σου! Στο πρώτο live τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης οι τηλεθεατές είναι εκείνοι που καθορίζουν τις εξελίξεις ανώνυμα και κερδίζουν από την άνεση τους σπιτιού τους.

Αν δεν θέλεις να είσαι εκείνος που θα μείνει… έξω από το παιχνίδι κατέβασε το δωρεάν app από το App Store ή το Google Play, δημιούργησε λογαριασμό και ετοιμάσου για την πιο διασκεδαστική και κερδοφόρα ψηφοφορία της ζωής σου!

«Η Ελλάδα ψηφίζει» από το Σάββατο 25/01 και κάθε Σάββατο στις 21.00!

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21.00

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.