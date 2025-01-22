Λογαριασμός
Τι ονειρευόταν η Καινούργιου στην εφηβεία της για τον Φραγκολιά; Αυτή είναι αποκάλυψη!

 Ο επίτιμος καλεσμένος της δέχτηκε καταιγισμό κομπλιμέντων  

Τι ονειρευόταν η Καινούργιου στην εφηβεία της για τον Φραγκολιά;

O Κώστας Φραγκολιάς ήταν ο επίτιμος καλεσμένος της Super Κατερίνας και η παρουσιάστρια αποφάσισε να τον υποδεχτεί με μια αποκάλυψη.

«Όταν ήμουν παιδί έλεγα "τι ωραία θα ήταν όταν μεγαλώσω να τα έχω με τον Φραγκολιά". Έχουμε καμιά τριανταριά χρόνια διαφορά» είπε η Κατερίνα Καινούργιου. «Κώστα, φτου σου, είσαι κούκλος και 50 χρονών δε σου φαίνεται με τίποτα!» του είπε η παρουσιάστρια.

«Το σημαντικό είναι να μην έχεις απωθημένα. Με τα παιδιά ασπρίζεις λίγο!» είπε ο Κώστας χτυπώντας στην πλάτη τον Γρηγόρη Γκουντάρα.

Πηγή: womenonly

