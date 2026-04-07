Το μουσικό φεστιβάλ Wireless του Λονδίνου, όπου ο Κάνιε Γουέστ ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί τον Ιούλιο, ακυρώθηκε, ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές, μετά την απαγόρευση εισόδου του Αμερικανού ράπερ στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των αντισημιτικών του δηλώσεων τα τελευταία χρόνια.

«Μετά την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να απαγορεύσει στον Κάνιε Γουέστ την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να ακυρώσουν το Wireless Festival», τόνισαν σε ανάρτησή τους οι διοργανωτές στο Instagram.

Ο ράπερ ήταν το πρώτο όνομα του φεστιβάλ και αναμενόταν να εμφανιστεί και τις τρεις νύχτες συναυλιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

