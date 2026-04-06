Βρετανία- Kanye West: Εξετάζεται το απαγορευθεί η είσοδος του στη χώρα

Η άδεια εισόδου του Kanye West στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να εμφανιστεί στο «Wireless Festival» του Λονδίνου, βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» υπουργών της βρετανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με πληροφορίες του ITV News.

Ο διάσημος ράπερ, ο οποίος έχει δεχθεί έντονη κατακραυγή για αντισημιτικές δηλώσεις, τα τελευταία χρόνια, έχει προγραμματιστεί να είναι το «μεγάλο όνομα» και στις τρεις βραδιές του φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στο Λονδίνο.

Η απόφαση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στη Βρετανία.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επιλογή του καλλιτέχνη ως «βαθιά ανησυχητική», ενώ μεγάλοι χορηγοί αποσύρουν σταδιακά τη στήριξή τους προς το φεστιβάλ.

Παράλληλα, η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ δέχεται πιέσεις από πολιτικούς και από την οργάνωση Campaign Against Antisemitism, προκειμένου να απαγορευτεί η είσοδος του Kanye West στη χώρα. Όπως υποστηρίζουν, η παρουσία του δεν θεωρείται «συμβατή με το δημόσιο συμφέρον».

Οι εταιρείες Pepsi και Diageo απέσυραν τη χορηγική τους στήριξη από το «Wireless Festival» αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι ο Kanye West θα είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης της διοργάνωσης.

Ωστόσο, τα λογότυπά τους εξακολουθούν να εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ.

Επιπλέον, η PayPal, η οποία συμμετείχε ως συνεργάτης πληρωμών του φεστιβάλ, δεν θα εμφανίζεται πλέον σε μελλοντικό προωθητικό υλικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο Kanye West, γνωστός πλέον και ως Ye, δεν έχει εμφανιστεί ζωντανά στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2015, όταν και ήταν το «πρώτο όνομα» του «Glastonbury Festival».

Τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής, μετά από δηλώσεις στις οποίες εξέφρασε θαυμασμό για τον Αδόλφο Χίτλερ, αλλά και για σειρά αντισημιτικών τοποθετήσεων.

Το 2025 κυκλοφόρησε τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler», λίγους μήνες αφότου είχε διαφημίσει στην προσωπική του ιστοσελίδα μπλουζάκι με σβάστικα.

Παράλληλα, ο λογαριασμός του στην πλατφόρμα X δεν έχει «κατέβει», μόνο μια φορά, εξαιτίας αντισημιτικού περιεχομένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το γραφείο του δημάρχου του Λονδίνου αρνήθηκε να δώσει άδεια ώστε να πραγματοποιηθεί συναυλία του Kanye West, στο Στράτφορντ, επικαλούμενο ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας και τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα της πόλης.

Την απόφαση του Wireless Festival να συνεργαστεί με τον καλλιτέχνη επέκριναν και εβραϊκές οργανώσεις.

Τον Ιανουάριο, ο Kanye West δημοσίευσε ολοσέλιδη καταχώριση στη Wall Street Journal με τίτλο «Προς όσους πλήγωσα», ζητώντας συγγνώμη.

«Δεν είμαι ναζί ούτε αντισημίτης», ανέφερε στο κείμενο.

«Αγαπώ τους Εβραίους».

Στην επιστολή του υποστήριξε ότι η διπολική διαταραχή από την οποία πάσχει τον οδήγησε σε «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο ψυχωτικής, παρανοϊκής και παρορμητικής συμπεριφοράς, που κατέστρεψε τη ζωή μου».

Μέχρι στιγμής, οι διοργανωτές του Wireless Festival δεν έχουν προβεί σε επίσημο σχόλιο.

Πηγή: skai.gr

