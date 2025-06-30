Καλομοίρα: Έστρωσε τα παιδιά της στη... δουλειά

Κυριολεκτικά στη δουλειά έστρωσαν τα παιδιά τους η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης όπως αποκάλυψε η πρώτη με μια φωτογραφία στο Instagram. Tα σχολεία έκλεισαν, τα παιδιά της αποφοίτησαν για φέτος και ξεκίνησαν εκπαίδευση στο γραφείο του μπαμπά τους. H τραγουδίστρια ανέβασε ένα καρέ όπου και τα τρία της παιδιά αλλά και η ίδια φορούν... στολή εργασίας, δηλαδή μπλουζάκια με την επωνυμία του γραφείου (Boosalis properties).

O Γιώργος Μπούσαλης όπως είναι γνωστό ασχολείται με το real estate. «Εκπαιδεύοντας τα παιδιά από μικρά! Δουλεύοντας σκληρά και το καλοκαίρι» έγραψε χαρακτηριστικά.

