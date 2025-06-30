Καλομοίρα: Έστρωσε τα παιδιά της στη... δουλειά

Κυριολεκτικά στη δουλειά έστρωσαν τα παιδιά τους η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης όπως αποκάλυψε η πρώτη με μια φωτογραφία στο Instagram. Tα σχολεία έκλεισαν, τα παιδιά της αποφοίτησαν για φέτος και ξεκίνησαν εκπαίδευση στο γραφείο του μπαμπά τους. H τραγουδίστρια ανέβασε ένα καρέ όπου και τα τρία της παιδιά αλλά και η ίδια φορούν... στολή εργασίας, δηλαδή μπλουζάκια με την επωνυμία του γραφείου (Boosalis properties).
O Γιώργος Μπούσαλης όπως είναι γνωστό ασχολείται με το real estate. «Εκπαιδεύοντας τα παιδιά από μικρά! Δουλεύοντας σκληρά και το καλοκαίρι» έγραψε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.