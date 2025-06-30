Μία εβδομάδα γεμάτη εντάσεις ολοκληρώθηκε με το χθεσινό, δέκατο live, του BIG BROTHER. Η ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού έδωσε το εισιτήριο της παραμονής στους πέντε συγκάτοικους, οδηγώντας στην πόρτα της εξόδου τη Μαρικέλλυ.

Καλεσμένοι στο πλατό ήταν ο Ανδρέας Μπαρόλας, ο KAS και η Διονυσία Κούκιου, οι οποίοι προσέφεραν το δικό τους σχόλιο για πρόσωπα και γεγονότα.

Τα αποσπάσματα που προβλήθηκαν σε πρώτη μετάδοση προκάλεσαν αίσθηση. Ανάμεσά τους ξεχώρισε ο καυγάς που ξέσπασε ανάμεσα στην Αργυρώ Κατσιγαράκη και τον Χρήστο Γκικουρία. Η πρόταση της αρχηγού στον Χρήστο, να κάνει μία πλάκα στη Ζωή Ασουμανάκη και τη Φένια Νικολαΐδη, δεν έγινε αποδεκτή και όταν συζητήθηκε στο σπίτι έκανε έξαλλη την Αργυρώ.

Οι πρωταγωνιστές των εντάσεων συναντήθηκαν ανά ζευγάρια στο BB room για να συνομιλήσουν με τον Πέτρο Λαγούτη και τον Γιώργο Λάγιο. Ορισμένες έριδες δείχνουν πως θα έχουν συνέχεια, υπήρξαν όμως και κάποιες παρεξηγήσεις που λύθηκαν.

Η Μαρικέλλυ στην πρώτη της συνέντευξη στο πλατό του BIG BROTHER δήλωσε πως ήρθε γιατί ήθελε να το ζήσει και να περάσει καλά και πως φεύγοντας δεν κρατάει κακία σε κανέναν.

Εννέα συγκάτοικοι βρίσκονται πλέον στο σπίτι του BIG BROTHER. Κάθε εβδομάδα τους φέρνει πιο κοντά στη νίκη, κάθε αποχώρηση αποκτά άλλη βαρύτητα. Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες στο σπίτι του BIG BROTHER μετά την αποχώρηση της Μαρικέλλυ και ποιες σκέψεις κάνουν οι συγκάτοικοι; Όλες οι απαντήσεις έρχονται στις οθόνες μας την Τρίτη 01 Ιουλίου στις 23.15 στον ΣΚΑΪ. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο δεν έχετε παρά να συνδεθείτε στο live streaming μέσα από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

BIG BROTHER

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE

Δείτε τα αποσπάσματα:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.