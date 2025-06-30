Οι 4ήμεροι εορτασμοί για τα γενέθλια της Χατζίδου: Τούρτα και στο πλατό του Breakfast @Star

Σαράντα μέρες κρατάει η γιορτή και ήδη η Ελένη Χατζίδου γιορτάζει τα γενέθλιά της εδώ και 4 μέρες, από την Παρασκευή που έδωσε ένα κοινό πάρτι με τον Ετεοκλή Παύλου μέχρι και σήμερα, Δευτέρα που την περίμενε ένα στολισμένο πλατό στο Breakfast @Star.Τα γενέθλιά της ήταν το Σάββατο 28 Ιουνίου και η παρουσιάστρια γιόρτασε με κάθε επισημότητα το ότι έγινε 45.

«Ποιος είναι ο Bezos τελικά;» της είπε ο Ετεοκλής με χιούμορ όταν εκείνη παρατήρησε ότι το γλέντι είναι 4ήμερο και αμέσως μετά έκανε ακόμη μία ευχή και έσβησε ξανα΄ κεράκια αντευχόμενη στον κόσμο υγεία.

