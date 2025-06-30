Δήμος Βερύκιος για την απώλεια του αδελφού του: «Είχε 10 μέρες πονοκέφαλο και δεν πήγαινε στον γιατρό»

Kανονικά στο πόστο του στο Happy Day ήταν ο Δήμος Βερύκιος που προ ημερών κήδεψε τον αδελφό του. Μάλιστα ο δημοσιογράφος και στέλεχος του Alpha στην εκπομπή της Παρασκευής ζήτησε να φύγει από τον αέρα κάτι που αιφνιδίασε την Σταματίνα Τσιμτσιλή που δεν είχε ενημερωθεί για τον θάνατο.
Σήμερα, η παρουσιάστρια του ζήτησε συγγνώμη και του έδωσε θερμά συλλυπητήρια με τον Δήμο Βερύκιο να εξηγεί πώς ο 57χρονος αδελφός του ίσως ήταν ζωντανός αν πήγαινε εγκαίρως στον γιατρό ενώ έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο να κάνει προληπτικές εξετάσεις.
