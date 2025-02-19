Λογαριασμός
Cynthia Erivo: Θα υποδυθεί τον Ιησού σε νέα θεατρική παράσταση – Έχουμε χάσει το μέτρο…

Η ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει ως Ιησούς σε μια νέα παραγωγή του «Jesus Christ Superstar», προκαλώντας χιονοστιβάδα αντιδράσεων από τους θαυμαστές   

Cynthia Erivo

Η 38χρονη ηθοποιός του «Wicked», Cynthia Erivo, ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τον ανδρικό πρωταγωνιστικό ρόλο στο κλασικό μιούζικαλ των Andrew Lloyd Webber και Tim Rice, που θα παιχτεί στο Hollywood Bowl μεταξύ 1 και 3 Αυγούστου, σύμφωνα με το «Variety».

Η νυν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού για τον ρόλο της ως Elphaba στο blockbuster, έγραψε στο Instagram: «Απλά, θα είμαι λίγο απασχολημένη αυτό το καλοκαίρι… δεν μπορώ να περιμένω».

Η ηθοποιός είχε ήδη υποδυθεί τη Μαρία Μαγδαληνή σε μια αποκλειστικά γυναικεία εκδοχή του «Superstar» το 2020, με τον Morgan James να αναλαμβάνει τον ρόλο του Ιησού. Η είδηση για το κάστινγκ δίχασε τους θαυμαστές, με ορισμένους να κατακεραυνώνουν την επιλογή μιας γυναίκας για τον συγκεκριμένο ρόλο, ενώ υπήρξαν και κάποιοι που χάρηκαν με τη νέα προσέγγιση του έργου.

Ένας θαυμαστής έγραψε: «Το Χόλιγουντ είναι πραγματικά μια γυάλα με ομοϊδεάτες- καλή τύχη με αυτό», ενώ ένας άλλος χρήστης πρόσθεσε: «Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι γυναίκα… Είναι ντροπιαστικό όλο αυτό που συμβαίνει»
 

