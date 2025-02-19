Το TikTok έχει πάρει φωτιά τις τελευταίες ώρες, καθώς χρήστες της πλατφόρμας εντόπισαν μια εντυπωσιακή ομοιότητα ανάμεσα στο νέο τραγούδι του Drake, «Meet Your Padre», και το «Ηλιοβασίλεμα» του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Συγκεκριμένα, η εισαγωγή των δύο κομματιών είναι ίδια, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις για το αν πρόκειται για σύμπτωση ή κάτι παραπάνω…

Τα σχόλια στο TikTok δίνουν και παίρνουν, με πολλούς να επισημαίνουν τις ομοιότητες, ενώ άλλοι «μπλέκουν» στη συζήτηση και το πρόσφατο «beef» του Drake με τον Kendrick Lamar, ο οποίος τον «φωτογράφισε» στο Super Bowl, με στίχους που άναψαν φωτιές. Ποιος αντέγραψε ποιον; Η απάντηση, ίσως, να μην δοθεί ποτέ…

Πηγή: skai.gr

