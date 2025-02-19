Γεννητούρια στο Breakfast @Star!

Mε πολύ χαρούμενες ειδήσεις ξεκίνησε το Breakfast @Star και τις ανακοινώσεις έκανε η Ελένη Χατζίδου!

Διαβάστε ακόμα : Ηλίας Βρεττός: Συγκλονίζει 7 χρόνια μετά το τροχαίο από το οποίο επέζησε από θαύμα

«Γεννήσαμε καλέ! Ο Χρήστος Μοίρας! Η Τάνια, η γυναίκα του δηλαδή! Να σας ζήσει το αγοράκι! Δεύτερο παιδί» είπε η παρουσιάστρια για τον φετινό σεφ της εκπομπής που αυτές τις μέρες λείπει από το πλατό.

Ο παλιός παίκτης του MasterChef εντάχθηκε στη φετινή παρέα της εκπομπής μετά την αποχώρηση του Σταύρου Βαρθαλίτη.

Ανέβασε μάλιστα μια φωτογραφία του μεγάλου του γιου στο μαιευτήριο όπου γεννήθηκε το δεύτερο παιδί του. Παντρεύτηκε το 2022 στη Δράμα την αγαπημένη του μετά από αρκετά χρόνια σχέσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.