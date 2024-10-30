Το θρυλικό βρετανικό ροκ συγκρότημα The Cure, με τον χαρισματικό φρόντμαν Ρόμπερτ Σμιθ, κυκλοφορεί την Παρασκευή το πρώτο του άλμπουμ μετά το 2008, με τίτλο "Songs of a Lost World", το οποίο έχει ήδη λάβει διθυραμβικές κριτικές.

Αυτό είναι το 14ο άλμπουμ του γκρουπ που σημάδεψε ανεξίτηλα τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 με τραγούδια - επιτυχίες όπως τα "Boys Don't Cry", "Close To Me" και "Friday I'm In Love".

Το “Songs of a lost world” κυκλοφορεί σε βινύλιο, CD, κασέτα και streaming.

Αν και 65αρης σήμερα ο Σμιθ διατηρεί το μοναδικό του στυλ, τα ατημέλητα μαλλιά και το χαρακτηριστικό μακιγιάζ ματιών και το κόκκινο κραγιόν.

Οι πρώτες κριτικές είναι ήδη εξαιρετικά θετικές, όπως αυτή του Guardian, που χαρακτήρισε το "Songs of a Lost World", το καλύτερο άλμπουμ του γκρουπ μετά το "Disintegration" που κυκλοφόρησε το 1989.

Robert Smith

«Το συγκρότημα βρίσκεται στο καλλιτεχνικό του απόγειο: μελαγχολικό και συγκινητικό, με δυναμικό ήχο που ταιριάζει με τη συναισθηματική επίδραση των στίχων», γράφει η κριτική του Guardian.

Στο "Songs of a Lost World", ο Ρόμπερτ Σμιθ τραγουδάει για τη μελαγχολία, μιλάει για τον θάνατο και το πένθος.

«Ο θάνατος είναι δυστυχώς όλο και περισσότερο παρών κάθε μέρα. Όταν είσαι νέος, τον ρομαντικοποιείς. Μετά αρχίζει να συμβαίνει στη στενή σου οικογένεια και τους φίλους σου. Και πλέον είναι μια διαφορετική ιστορία», είπε στο BBC πριν από το κυκλοφορία του άλμπουμ.

Τα τραγούδια του άλμπουμ είναι «σε μια σειρά με τέτοιο τρόπο που σε οδηγεί κάπου», ανέφερε σε συνέντευξή του που αναρτήθηκε στη σελίδα του συγκροτήματος στο YouTube.

«Διαρκεί περίπου 50 λεπτά και καταλήγεις σε διαφορετικό μέρος από αυτό που ξεκίνησες. Ελπίζω ο κόσμος να ακολουθήσει αυτό», πρόσθεσε ο Σμιθ.

Ο τελευταίος δίσκος που κυκλοφόρησαν οι Cure ήταν το "4.3 Dream" του 2008.

Όμως το συγκρότημα, που δημιουργήθηκε το 1976 στο Κρόλεϊ στο Σάσεξ στη νότια Αγγλία, και το οποίο έχει πουλήσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο, συνεχίζει να γεμίζει αίθουσες και στάδια όπου και αν εμφανιστεί.

Τον Ιούλιο του 2018, οι Cure γιόρτασαν τα 40 χρόνια καριέρας τους σε μια συναυλία στο γρασίδι του Hyde Park, στο Λονδίνο, μπροστά σε 65.000 κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

