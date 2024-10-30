Survivor με τον Γιώργο Λιανό: Αλλαγές στις ομάδες- Απόψε στις 22.15 στον ΣΚΑΪ

Οι χθεσινές εντάσεις ξεπεράστηκαν, όμως απόψε μία μεγάλη αλλαγή περιμένει τις δύο Φυλές στον Άγιο Δομίνικο…

Η Σκηνή των Διαπραγματεύσεων υποδέχεται τους δύο αρχηγούς και τους ζητά να πάρουν μία μεγάλη απόφαση πριν να είναι αργά και υποστούν τις συνέπειες. Ο Νίνο και ο Άγγελος πρέπει να αποφασίσουν ποιο μέλος της ομάδας τους θέλουν να παραχωρήσουν στην αντίπαλη Φυλή.

Οι μπαντάνες αλλάζουν χέρια και μαζί αλλάζουν και οι ισορροπίες. Ποιοι είναι ευχαριστημένοι και ποιοι δυσανασχετούν;

Δείτε το τρέιλερ:

Έφτασε όμως και εκείνη η μέρα της εβδομάδας όπου Τίγρεις και Αετοί επιλέγουν ποιο μέλος τους θα βρεθεί στην εξορία και θα αποκλειστεί από το ατομικό αγώνισμα ασυλίας. Ποιοι δύο Survivor θα βρεθούν στην απομόνωση;

Ένα μεγάλο έπαθλο περιμένει τον νικητή του αποψινού αγωνίσματος. Κίτρινοι ή Πράσινοι θα έχουν τις καλύτερες επιδόσεις;

Πηγή: skai.gr

