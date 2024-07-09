Η «Μήδεια» του Simon Stone για πρώτη φορά στην Αθήνα

Ένας από τους πιο καταξιωμένους σύγχρονους δημιουργούς παγκοσμίως, ο σκηνοθέτης Σάιμον Στόουν παρουσιάζει τη δική του Μήδεια στο Θέατρο Παλλάς από τις 9 έως τις 11 Ιουλίου, σε ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού. Η Μήδεια του επιδραστικού σκηνοθέτη, συγγραφέα και ηθοποιού, έχει παρουσιαστεί στις σημαντικότερες σκηνές παγκοσμίως (Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Άμστερνταμ, Μαδρίτη κα), αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Κι αν η Μήδεια ζούσε σήμερα; Εμπνευσμένος από την ιστορία μιας γιατρού στο Κάνσας που σκότωσε τον άντρα της και δύο από τα τρία παιδιά τους στα μέσα της δεκαετίας του 1990 στον απόηχο ενός δύσκολου διαζυγίου, ο Στόουν προτείνει μια σύγχρονη ανάγνωση του ευριπίδειου δράματος, με φόντο τη μεσοαστική Αμερική του σήμερα.

Παίζουν: Marieke Heebink, Alexander Elmecky, Bart Slegers, Eva Heijnen, Evgenia Brendes, Leon Voorberg, Mente Wijsman, Fedy Bakker

Παραστάσεις: Από 9 έως 11 Ιουλίου 2024. Τρίτη 9, Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 Ιουλίου στις 21:00

Εισιτήρια: Διακεκριμένη ζώνη β΄ 60€, Ζώνη Α 50€, Ζώνη Β 5€-40€, Διακεκριμένη ζώνη α’ 80€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 3, City Link, 2103213100

Δον Κιχώτης, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου στο Θέατρο Βράχων

Το κλασικό αριστούργημα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες,«Δον Κιχώτης», μεταφέρεται στο θέατρο και ετοιμάζεται να παρουσιαστεί το φετινό καλοκαίρι σε μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Η ιστορία του ονειροπόλου Ιππότη από τη Μάντσα, του συντρόφου του Σάντσο Πάντσα και της αγαπημένης του Δουλτσινέας ξαναζωντανεύει από έναν μεγάλο θίασο, σε θεατρική μεταφορά του Άκη Δήμου και σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου.

Παίζουν: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Νάντια Κοντογεώργη, Παρθένα Χοροζίδου, Γιώργος Χατζής, Σταύρος Μαρκάλας, Ελευθερία Κοντογεώργη, Χρήστος Πούλος – Ρένεσης, Γιάννης Βαρβαρέσος, Νικίτα Ηλιοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη

Τρίτη 9/7, 21:30

Τιμές Εισιτηρίων: Από 20€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Νεαπόλεως 58, Βύρωνας

Scared: Μια κινητική αλληγορία για τον φόβο, του Ηλία Χατζηγεωργίου στην Πειραιώς 260

Η κινητική αλληγορία «Scared» για τον φόβο ανεβαίνει στην Πειραιώς 260, την Τρίτη 9, την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Ιουλίου στις 21:00. Το χορογραφικό έργο «Scared» του Ηλία Χατζηγεωργίου πραγματεύεται το διαχρονικό αλλά και πάντα επίκαιρο ζήτημα του φόβου. Με την εκτόξευση της τεχνολογικής ανάπτυξης και την αμφισβήτηση των παραδοσιακών ιδεολογιών, το άγνωστο είναι σήμερα πιο κοντά μας από ποτέ και η ανθρωπότητα στέκει αμήχανη απέναντι στο αύριο. Η απομόνωση σε ατομικές οθόνες που διαμορφώνουν μια όλο και πιο αλλοιωμένη εκδοχή της πραγματικότητας και η έλλειψη φυσικής επαφής δημιουργούν μια νέα «κοινότητα» χωρίς πραγματική ώσμωση μεταξύ των ανθρώπων, ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη.

Παίζουν: Σοφία Πουχτού, Κώστας Phoenix, Μαίρη Γιαννούλα, Χάρης Χατζηανδρέου, Περικλής Πετράκης.

Παραστάσεις: Τρίτη 9, Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 Ιουλίου στις 21:00

Εισιτήρια: Ζώνη Α 20€, Ζώνη Β 5€-15€. Προπώληση: more.com

Πειραιώς 260 – Χώρος Ε, 2103272000 (τηλ κέντρο Φεστιβάλ Αθηνών)

Release Athens 2024: Οι Thievery Corporation και Black Pumas στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Thievery Corporation και τους Black Pumas, την Τρίτη 9 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, σε μία ημέρα αφιερωμένη στους ήχους της downtempo / dub / electronica και της soul. Γνωστοί και αγαπημένοι του ελληνικού κοινού οι πρώτοι, για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι δεύτεροι, σε μία από τις ελάχιστες εμφανίσεις που θα πραγματοποιήσουν το καλοκαίρι στην Ευρώπη, υπόσχονται να μας χαρίσουν ένα από τα πιο σημαντικά και χορευτικά shows της ερχόμενης χρονιάς.

Τρίτη 9/7, 17:00

Εισιτήρια: Από 33€. Προπώληση: more.com

Πλατεία Νερού, Λεωφ. Ποσειδώνος 2616, Καλλιθέα 176 74

Ίδρυμα Γουλανδρή: Διπλό αφιέρωμα στο εμβληματικό ζευγάρι φωτογράφων Henri Cartier-Bresson και Martine Franck σε Άνδρο και Αθήνα

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, με τη συμβολή του Ιδρύματος Henri Cartier-Bresson, τιμά το μοναδικό ζευγάρι καλλιτεχνών Henri Cartier-Bresson (1908-2004) και Martine Franck (1938-2012) με ένα διπλό φωτογραφικό αφιέρωμα που θα παρουσιάζεται παράλληλα και στα δυο του μουσεία, στην Αθήνα και στην Άνδρο, από τις 3 Ιουλίου έως τις 27 Οκτωβρίου 2024. Τα έργα, που προέρχονται από τη συλλογή του Ιδρύματος Henri Cartier-Bresson, δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να διακρίνουν την ιδιαιτερότητα της ματιάς και των δυο φωτογράφων, αποφεύγοντας κάθε αντιπαράθεση ή σύγκριση καθώς οι εκθέσεις παρουσιάζονται στα δυο διαφορετικά μουσεία.

Διάρκεια Έκθεσης: 3 Ιουλίου-27 Οκτωβρίου 2024

Ωράριο: Δευ/Τετ/Πέμ/Σάβ/Κυρ: 10:00 – 18:00, Παρασκευή: 10:00 – 20:00

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή Αθήνα / Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου

